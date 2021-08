Leipzig

Dreharbeiten am Montagmorgen in der Mädler-Passage: Noch vor Öffnung der Läden wurde ein Teil der Passage zum Filmset. Vereinzelte Leute auf dem Weg zur Arbeit mussten kurz warten, wenn gerade die Kamera lief. Interessiert beobachteten sie das Geschehen und zückten ihre Handys. In der Rotunde und im Abschnitt zum Neumarkt hin waren von 7 bis 10.30 Uhr Darsteller, Komparsen, Licht-, Ton- und Kameraleute im Einsatz. Gedreht wurde eine Szene für den Kinofilm „Prinzessin“, der 2023 in die Kinos kommt.

Besonders ausgeleuchtet und dekoriert

Die Szenerie sah auf den ersten Blick aus wie ganz normaler Alltag in Leipzigs exklusivster Passage: Pärchen und Einzelpersonen bummelten über den blauen Teppich, warfen einen Blick in die Schaufenster, kamen aus Geschäften oder gingen hinein, warteten auf jemanden. Auf den zweiten Blick sah man, dass die Passage besonders ausgeleuchtet wurde, dass Ladenschilder mit schwarzen Tafeln verdeckt und Schaufenster anders als sonst dekoriert waren. Tatsächlich handelte es sich bei den Passanten um Komparsen. Auch Hauptdarsteller Daniel (Christoph Humnig) war im Einsatz: Er kam aus einem Laden, zündete sich eine Zigarette an und wartete auf Naadirah, gespielt von Kenda Hmeidan.

Dreharbeiten am Montagmorgen in der Mädler-Passage für den Kinofilm „Prinzessin". Die Personen gehören alle zur Crew oder sind Komparsen. Quelle: Kerstin Decker

Die Story zum Film „Prinzessin“ geht so: Daniel ist 31 Jahre alt und chauffiert reiche arabische Medizintouristen als Fahrer durch die Gegend. Eines Tages reist eine Familie aus Katar zum Herzcheck des Patriarchen an. Sein Zustand ist ernster als gedacht, eine OP wird anberaumt. Auf der Suche nach etwas Spaß und Ablenkung bestimmt dessen Lieblingstochter Naadirah (25) Daniel zu ihrem Fahrer. Die kluge junge Frau reizt ihn mehr, als sich Daniel zunächst eingestehen möchte. Sie beginnt, Daniels Leben zu hinterfragen – und seine Suche nach dem Sinn des Lebens bricht neu auf. Eines Nachts verschwindet Naadirah, und Daniel wird auf die Suche nach ihr geschickt.

Leipzigerin dreht ihren ersten Spielfilm

Regisseurin ist die gebürtige Leipzigerin Josephine Frydetzki, die damit ihren ersten Spielfilm dreht. Gemeinsam mit Gisela Wehrl hat sie auch das Drehbuch geschrieben. Die Dreharbeiten laufen seit Mitte Juli in Leipzig, Halle und Umgebung und werden am 16. August abgeschlossen. Der Film wird von der Leipziger Produktionsfirma Departures Film und der 23/5 Filmproduktion in Koproduktion mit dem MDR, Arte und dem SWR gedreht und soll 2023 bundesweit in die Kinos kommen.

Von Kerstin Decker