Finanzbürgermeister Bonew erklärt: Das kommt bei der Grundsteuerreform auf die Leipziger zu

Neben Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen einer Kommune. Sie wird auf Eigentum und Erbbaurechte erhoben, wobei nach landwirtschaftlichen Flächen ( Grundsteuer A) sowie bebauten und bebaubaren Flächen ( Grundsteuer B) unterschieden wird. In Leipzig liegt der Hebesatz, der bei der Berechnung angewandt wird, bei 650; es ist der höchste in Sachsen. Für dieses Jahr rechnet Leipzig mit Grundsteuereinnahmen von 96,5 Millionen Euro. Zu den Plänen der Stadt Leipzig zur Umsetzung der Grundsteuerreform befragte die LVZ Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU).

Welche Änderungen bei der Erhebung der Grundsteuer plant die Stadt Leipzig?

Die Stadt Leipzig wird die gesetzlichen Änderungen anwenden. Diese wiederum werden vom Bund und dem Freistaat Sachsen vorgegeben. Der Bund hat mit dem in Ende 2019 vom Bundestag/ Bundesrat beschlossenen Reformpaket den Ländern die Möglichkeit eröffnet, von den Regelungen des Bundes abzuweichen. Dabei können landesrechtliche Regelungen das Bundesrecht in Teilen modifizieren oder aber auch durch komplett eigenständige Grundsteuermodelle ersetzen. Auf Basis der landesrechtlich geschaffenen Grundlagen übermitteln letztlich die Finanzbehörden – Finanzämter – den Kommunen den sogenannten Messbetrag, auf den die Kommunen, so auch die Stadt Leipzig, ihren Hebesatz anwenden. Die Ausgestaltung des Freistaates Sachsens kennen wir noch nicht.

Wird die Hauptlast der Steuer an Wohngrundstücken hängen bleiben oder ist eine gleichmäßige Belastung von Wohn- und Gewerbegrundstücken vorgesehen?

Je nach Modell wird es zu unterschiedlichen Ausprägungen kommen, das hängt von der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen des Freistaates Sachsen ab. Diese vom Gesetzgeber vorgesehenen Ausprägungen werden bindend sein. Die Stadt plant den Hebesatz anzupassen um das Aufkommensniveau insgesamt stabil beziehungsweise durch die Reform neutral zu halten. Die Stadt will die Reform nicht nutzen, um zusätzliche Einnahmepotenziale zu generieren. Die abschließende Entscheidung über den Hebesatz obliegt dem Stadtrat. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass Aufkommensneutralität nicht Belastungsneutralität für jeden Einzelnen bedeutet. Es wird im Einzelfall Veränderungen geben.

Der Bund hat auch die Möglichkeit geschaffen, baureife Grundstücke mit einer Grundsteuer zu belasten, um Investoren so zum Bauen anzuhalten und Spekulationen zu erschweren. Beabsichtigt die Stadt Leipzig die Erhebung der so genannten Grundsteuer C?

Diese Regelung hat eher einen ordnungspolitischen als einen finanzpolitischen Charakter. Der Umgang der Stadt Leipzig mit dieser Möglichkeit ist offen.

