Leipzig

Lynne und ihre Kuscheltier-Ratte Siggi sind unzertrennlich – das Stofftier begleitet die Leipziger Studentin schon seit der dritten Klasse, und seitdem ist Siggi auf jeder Reise dabei. „Er war mit zu meinem Freiwilligen Sozialen Jahr in Argentinien und zum Erasmus-Semester in Dublin – mittlerweile habe ich ihn seit 17 Jahren“, erzählt die 24-Jährige. Nun ist das Kuscheltier ihr bei einem Diebstahl in Plagwitz abhanden gekommen.

Kuscheltier aus Auto gestohlen

Am 5. Juni hatten Lynne und eine Freundin ihr Auto für wenige Minuten an der Ecke Klingstraße/Naumburger Straße in Plagwitz geparkt. Als die beiden Frauen zurückkamen, waren ihre Handtaschen aus dem Auto verschwunden – darin befand sich auch Siggi. „In der Tasche waren auch meine Wertsachen und eine alte Analog-Kamera meines Großvaters“, sagt Lynne, „aber am meisten hat mich der Verlust von Siggi getroffen.“

Auch den Anden hat Siggi bereits einen Besuch abgestattet. Quelle: privat

Die Tasche bekam Lynne einige Tage später von einer Finderin zurück – leider ohne das Kuscheltier darin. Sie hatte die Tasche in einer Verschenke-Kiste an der Ecke Klingenstraße/Markranstädter Straße gesehen und mitgenommen. Auch Siggi hatte in der Kiste gelegen, die Finderin wusste jedoch nicht um den emotionalen Wert des Kuscheltiers und nahm es nicht mit. „Als ich später dort nachgeschaut habe, war Siggi nicht mehr da“, sagt Lynne.

100 Euro Finderlohn

Nun vermutet die Studentin, dass ein Kind oder eine Familie das Kuscheltier aus der Verschenke-Kiste mitgenommen hat – wohl mit dem Gedanken, Siggi sei tatsächlich zu verschenken. Sie hofft, dass die Ratte sich immer noch irgendwo im Leipziger Westen befindet, und hat überall in Plagwitz und Schleußig laminierte Zettel mit Bildern und Kontaktdaten aufgehängt. „Persönlicher Wert – unbezahlbar“, heißt es auf den Flugblättern.

Hier genießt Siggi den wunderschönen Ausblick auf die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Quelle: privat

Falls jemand Siggi nun auf den Bildern wiedererkennt und ihn vielleicht selbst im Kinderzimmer stehen hat, kann er sich bei Lynne unter der Mailadresse woistsiggi@gmx.de melden. Für die Finderin oder den Finder könnte sich die Rückgabe lohnen: Lynne verspricht demjenigen, der ihr Siggi zurückgibt, 100 Euro Finderlohn.

Von rok