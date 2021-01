Leipzig

Leipzigs Arbeitsmarkt zeigt sich in der Corona-Krise deutlich robuster als erwartet. „Es zahlt sich offenbar aus, dass wir uns im Branchenmix breiter aufgestellt haben“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Dienstag auf einer digitalen Pressekonferenz der Leipziger Agentur für Arbeit. So lege auch in der Corona-Zeit die Zahl der Beschäftigen in einigen Bereichen zu. Im Gesundheitswesen, in der IT- und Kommunikationsbranche, in Erziehung/Unterricht sowie im Baugewerbe seien die Zahlen der Beschäftigen zum Teil signifikant gewachsen. „Mir ist nicht bange, wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen“, so Jung.

Jung : „2021 wird noch einiges passieren“

Aktuell gehe er davon aus, dass Leipzigs Wirtschaft „im zweiten Halbjahr“ wieder anzieht und ein Jahr später das Vor-Corona-Niveau erreichen wird. „Es ist für Leipzig ganz wichtig, dass BMW die Produktion des Minis in unserer Stadt verankert hat“, so der OBM. „Das bedeutet eine Sicherheit für die nächsten zehn Jahre.“ Auch neue Firmenansiedlungen würden sich abzeichnen. „Da wird 2021 noch einiges passieren“, erklärte Jung. „Auch eine ganz große Nummer ist dabei.“

Steffen Leonhardi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Leipzig, teilt diese Sicht. Das Kurzarbeitergeld stabilisiere den Arbeitsmarkt, erklärte er. „Die Dynamik nimmt in Leipzig wieder Fahrt auf, wenn die Pandemie vorbei ist.“ Deshalb müsse jetzt insbesondere die Weiterentwicklung von Menschen im Beruf, also während ihrer Beschäftigung, verstärkt werden. „Unsere Übersicht über die Entwicklungsrichtung des Arbeitsmarktes ist dabei oft zielführend“, so Leonhardi. Auch und gerade in der aktuellen Phase bei Kurzarbeit könnten Firmen ihre Mitarbeiter schulen.

Selbstständige werden Hilfe-Bezieher

Sabine Edner hob hervor, dass die Selbstständigen im Stadtgebiet einen hohen Preis für die Corona-Pandemie zahlen. Von den 12 670 Leipzigern, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal Hilfe zum Lebensunterhalt beantragt haben, waren 3420 Selbstständige, erklärte die Geschäftsführerin des Leipziger Jobcenters. 2019 habe die Gesamtzahl der Erst-Antragssteller bei 8492 gelegen.

