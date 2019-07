Leipzig

Ein riesiges Werbeplakat mit den Fußballprofis von RB Leipzig war monatelang an derselben Stelle unübersehbar der Blickfang. Auch für das Gewandhaus wurde an diesem Ort – direkt am Waldplatz/Ecke Friedrich-Ebert-Straße – schon getrommelt. Am Mittwochnachmittag nun rückten Arbeiter mit einer Hubbühne an, um ein neues Werk des hiesigen Künstlers Michael Fischer-Art hochzuziehen. Auf zehn mal zehn Metern hat der 50-Jährige unter anderem Fußballer gezeichnet, von denen mehrere offenkundig zu einem ganz in der Nähe ansässigen Bundesligisten gehören.

Sechs neue Häuser ab Oktober bezugsfertig

Das Auftragswerk für den Bauprojektentwickler CG Gruppe solle das Leben in dem beliebten Stadtviertel widerspiegeln, vermeldete ein Unternehmenssprecher. „Und zugleich darauf hinweisen, dass unsere Residenz am Waldplatz Ende September fertiggestellt wird. Am 1. Oktober können die ersten Mieter in die 74 Wohnungen einziehen.“

Wie berichtet, hatte die CG Gruppe gegen Ende des Jahres 2016 begonnen, auf einer Brachfläche in der Friedrich-Ebert-Straße 87-93 vier neue Häuser samt Tiefgarage und zwei Gartenhäuser in Richtung der Leipziger AOK-Zentrale zu errichten. Nach einem Entwurf des Leipziger Architekturbüros Homuth+Partner wurden in den Sechsgeschossern an der Magistrale auch drei Ladenflächen geschaffen. Das ganze Projekt hatte der Investor bereits vorab für fast 20 Millionen Euro an den bayerischen Bestandshalter Patrizia verkauft.

Von Jens Rometsch