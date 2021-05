Leipzig

Viele Leipziger dürften mittlerweile diese Erfahrung gemacht haben: Sie wählen die Rufnummer des städtischen Bürgertelefons (0341 1230) und warten und warten und warten. Dabei hatte sich die Stadtverwaltung zum Ziel gesetzt, mindestens 80 Prozent aller Anrufe innerhalb von 20 Sekunden entgegenzunehmen. Doch die Wahrheit ist: Bei nicht mal der Hälfte der Anrufer nahm im vergangenen Jahr überhaupt jemand am anderen Ende der Leitung ab.

Wegen Corona mehr als doppelt so viele Anrufe am Bürgertelefon

Nach Angaben des Verwaltungsdezernats wurden 617.261 Anrufe im vergangenen Jahr am Bürgertelefon registriert. 297.821 Anrufe wurden angenommen, knapp die Hälfte (118.916) davon spätestens nach 25 Sekunden. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden insgesamt 262.729 Anrufe gezählt. Die 22 Beschäftigten nahmen 207.477 Anrufe an, 147.517 davon binnen 25 Minuten.

Grund für den massiven Ansturm aufs Bürgertelefon: Wegen der Corona-Pandemie waren im vergangenen Jahr die Bürgerämter nur eingeschränkt geöffnet oder zeitweilig sogar ganz geschlossen. Da ein Spontanbesuch letztlich nicht mehr möglich war und wegen des Infektionsschutzes nur noch Termine vergeben wurden, kamen immer weniger Leipzigerinnen und Leipziger ins Bürgeramt. Positiver Nebeneffekt: Wer dorthin kam, musste nicht mehr lange warten.

Zwölf Bürgerämter und drei Außenstellen

Die aktuell zwölf Bürgerämter befinden sich in der Otto-Schill-Straße, im Paunsdorf Center, in der Wiedebach-Passage, im Ratzelbogen, im Gohlis-Center, in Schönefeld, in der Stötteritzer Straße, im Südwest-Zentrum, in Leutzsch, in Wiederitzsch, in Böhlitz-Ehrenberg und in Liebertwolkwitz. Darüber hinaus gibt es jeweils eine Außenstelle in Lindenthal, in Lützschena-Stahmeln und Holzhausen, deren Öffnungszeiten jedoch sehr eingeschränkt sind. Insgesamt werden 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerämtern beschäftigt.

Die meistbesuchten Bürgerämter waren im vergangenen Jahr: Otto-Schill-Straße im Zentrum (70.060 Besucher), Wiedebach-Passage in Connewitz (35.513 Besucher), Ratzelbogen in Grünau (32.554 Besucher), Schönefeld (25.704 Besucher) und Stötteritzer Straße in Reudnitz-Thonberg (24.050 Besucher).

Die häufigsten Gründe für den Besuch eines Bürgeramtes sind Wohnsitzanzeigen sowie die Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen, Leipzig-Pässen, Führungszeugnissen und amtlichen Beglaubigungen. Die Einnahmen der Bürgerämter beliefen sich im Jahr 2020 auf 3 Millionen Euro, wovon 2,8 Millionen Euro allerdings allein auf die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen entfielen.

Ab 2022 neues Bürger-Service-Amt im Rathaus

Gegenwärtig laufen im Rathaus Planungen für eine Umstrukturierung der Serviceleistungen. Ab 1. Januar 2022 sollen Bürgerämter, Bürgertelefon, Meldebehörde und Standesamt in einem neuen, eigenständigen Bürger-Service-Amt zusammengeführt werden. „Veränderungen in der gegenwärtigen Anzahl und Verteilung der Bürgerämter sind bislang nicht vorgesehen“, erklärte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) auf LVZ-Anfrage. „Wir wollen Daseinsvorsorge und öffentliche Dienstleistungen in einer sich digitalisierenden Welt nah bei den Menschen und mit Service-Haltung anbieten.“ Die Bewohner erwarteten individuelle, praktikable und der jeweiligen Lebenssituation angepasste Dienstleistungen. „Aus dem Bürger-Service-Amt wollen wir diese Dienste persönlich, digital und telefonisch aus einer Hand anbieten“, so Hörning.

In seinem Dezernat wurden daher eine Projektgruppe und ein Aufbaustab gebildet, die die Strukturreform zusammen mit den Beschäftigten voranbringen und die Grundlagen dafür schaffen sollen, „dass die neue Struktur ab 2022 noch kunden- und serviceorientierter in Betrieb gehen kann“. Sieben Live-Veranstaltungen habe Hörning mit allen zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des neuen Amtes bereits durchgeführt. Zudem seien Workshops, Informationsveranstaltungen, ein gemeinsamer Arbeitsraum im Intranet für Diskussionen und ein umfangreiches Schulungsangebot in Planung. Für Juni 2021 werde außerdem ein Online-Dialogkreis mit den Stadtbezirks- und Ortschaftsräten vorbereitet.

