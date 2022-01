Fleißige Biber im Leipziger Norden: Feuerwehr sperrt Weiße Elster

Leipzig

Sehr idyllisch schlängelt sich die Weiße Elster im Norden Leipzig durch Möckern und Wahren, vorbei an Kleingärten, großzügigen Grundstücken und vor allem viel Natur. Das weiß auch Familie Biber zu schätzen. Die fleißigen Nager, die sich seit Jahren in Leipzig immer weiter ausbreiten, haben dort einen Starkbaum soweit angeknabbert, dass Spaziergänger um den Jahreswechsel in Sorge waren ob der Gefahren des stürzenden Baumriesen. Sie riefen die Feuerwehr.

Absperrung per Kanu

Die rückte mit Sägen und allem an – entschied sich aber für die Biber: „Wir lassen der Natur freien Lauf, haben das Gewässer beidseitig gesperrt und das Amt für Umweltschutz informiert“, so die Einsatzkräfte über den Nachrichtendienst Twitter.

Per Kanu wurde das Absperrband rund um den angenagten Baum nahe dem Bahnviadukt über den Fluss gespannt.

„Inzwischen haben wir etwa vier bis sechs Biberfamilien in Leipzig“ weiß Experte Ronny Wolf. Der Populationsdruck sei so stark, dass die Tiere längst über Leipzig hinaus stromaufwärts in den Südraum und nach Thüringen weitergewandert sind, erklärt er. Eine Biberfamilie bestehe immer aus dem Männchen, dem Weibchen, sowie dem Nachwuchs aus zwei Jahren. „Kündigt sich neuer Nachwuchs an, werden die ältesten Jungen aus dem Bau vertrieben“, so Wolf.

Ronny Wolf. Quelle: Jens Rometsch

Bau gegenüber vom RB-Stadion

Die bekanntesten Biberbauten dürften in Leipzig im Elsterbecken gegenüber vom RB-Stadion liegen. Wie berichtet, finden die streng geschützten Tiere dort ausreichend Weichholz als Nahrung, regelmäßig fallen daher dort auch Bäume ins Wasser. Eine weitere Familie ist im Raum Lützschena ansässig, eine nunmehr im Raum Möckern und eine vierte im südlichen Auwald an der Pleiße. Von weiteren sind zumindest bislang keine festen Bauten bekannt.

Im Elsterbecken gegenüber vom RB-Stadion lassen es sich die Biber schmecken. Quelle: Jörg ter Vehn/dpa

Aber nicht in jedem Bau stecke eine Familie, erklärt Wolf. „Wir wissen heute, dass eine Biberfamilie mindestens zwei, manchmal auch drei Baue zugleich nutzt.“ Daher seien früher die Zahlen der Biber oft zu hoch geschätzt worden.

Auch Fischotter wieder da

Mitunter haben die auffälligen Biberbauten auch ganz andere Nutzer. „Fischotter nutzen gerne diese Bauten“, so Wolf. Auch die im und am Wasser lebende Marderart habe sich inzwischen flächendeckend in Leipzig wieder ausgebreitet. „Man kann unter jeder Flussbrücke in Leipzig ihre Spuren finden“, erklärt der Nabu-Fachmann. Experten gehen davon aus, dass die Zunahme der Fischotter zugleich für den Schwund beim Nutria-Nachwuchs verantwortlich sein könnte.

Von Jörg ter Vehn