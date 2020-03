Flexa-Rufbus geht in die Verlängerung

Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) werden den Pilottest ihres Rufbus-Systems Flexa verlängern und ausbauen. Das kündigte das Unternehmen am Montag an. In Wiederitzsch, Lindenthal und Breitenfeld testet das Nahverkehrsunternehmen seit Oktober 2019 das neue Angebot.

28 000 Fahrten seit Oktober – 5400 registrierte Nutzer

Bis Ende Februar hatten die LVB rund 28 000 Fahrten als Ergänzungen zum bestehenden Buslinienangebot gezählt. Mit mehr als 5400 registrierten Nutzern ist in fast jedem Haushalt im Bediengebiet eine Flexa-App vorhanden.

Das Angebot wird mit vier Kleinbussen für sechs Personen realisiert, die nahezu einen Tür-zu-Tür-Service ermöglichen. Das lokale Netz umfasst 107 Haltepunkte in Wiederitzsch, Breitenfeld und Lindenthal und die nächste Umstiegshaltestelle zu Straßenbahn, Bus oder S-Bahn. Im Laufe des Test seien bereits zahlreiche Verbesserungsvorschläge umgesetzt worden, andere seien in Planung. „Deswegen werden wir den Pilottest verlängern, um weitere Erkenntnisse zum Nutzerverhalten zu gewinnen“, erklärte LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg. So sei neben weiteren Optimierungen der Software auch die Erweiterung des Bediengebietes um den Sachsenpark geplant.

Von LVZ