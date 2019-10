„Flexa“ im Praxistest: Viel Lob, aber auch Verbesserungswünsche

Leipzig

Mit ihrem „Flexa“-System haben Leipzigs Verkehrsbetriebe ( LVB) Neuland betreten: Bewohner von Ortsteilen am Stadtrand, die nur im Stundentakt an das Nahverkehrssystem angeschlossen sind, sollen über eine App oder die Rufnummer 0341 4921122 ihre schnellste Reiseverbindung erfahren und dann von einem Kleinbus abgeholt werden, der 108 festgelegten Punkte ansteuert. Von diesen soll es dann zu einem Nahverkehrsknoten gehen, von dem die Reiseziele zügig erreicht werden können. Die Idee hinter dem Angebot: „Flexa“-Nutzer sollen ihre Autos stehen lassen und stattdessen mit dem öffentlichen Nahverkehr reisen.

Schade findet er allerdings, dass die Pilot-Testphase nur auf fünf Monate ausgelegt ist und schon Mitte März 2020 enden soll. Er glaubt, dass für die Akzeptanz des neuen Systems eine längere Phase notwendig ist. Bei den LVB wird die Länge der Testphase mit den begrenzten Fördermitteln begründet, die der Bund bereitstellt.

„Ich hätte mir auch gewünscht, dass ,Flexa’ vorab ein Vierteljahr bekannt gemacht wird“, sagt Diestel. „Mit diesem Vorlauf hätten wir sicher gleich vom Start weg gute Nutzerzahlen.“ Denn „Flexa“ sei vor allem eine Alternative für Menschen, die kein Auto haben oder nur wenig Geld für ihre Mobilität abzweigen können.

Die LVB betonen, dass alle Bürger im Testgebiet vorab zwei individualisierte Briefe erhalten haben, in denen ihnen unter anderem ihre nächsten virtuellen Haltepunkte mitgeteilt wurden. Außerdem würden jetzt weitere Informationsangebote unterbreitet. „Wir wollen in der jetzigen Pilotphase eng mit den Nutzern ins Gespräch kommen, um den Prototypen stetig zu verbessern und die Innovation weiter zu optimieren“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus.

Bei den LVB heißt es, dass „Flexa“ bislang nicht an seine Kapazitätsgrenzen stoße. Deshalb sollten auch Schüler „Flexa“ buchen. „Selbst wenn eine Fahrt ausgebucht ist, sucht das System einen anderen Bus, der dann einspringt“, so Backhaus. „Wir haben immerhin vier Kleinbusse im Einsatz.“ Aus Angst nicht zu buchen, sei nicht hilfreich. „Wir wollen ja mit unserem Test gerade herausfinden, wo es eventuell Spitzen gibt.“ Dass keine langfristigen Vorbestellungen angenommen werden, liege an dem Konzept von „Flexa“, das auf eine kurzfristige Gewährleistung einer optimalen Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr ziele.

LVZ-Leser haben auch schon kritisiert, dass die aktuell verfügbare App ausschließlich für Apple-Geräte der neuesten Generation verfügbar ist. Dies sei schade, da auf der App auch zu sehen sei, wo sich der nächstgelegene Kleinbus gerade aufhält und wie lange dieser benötigt, um zum Haltestellen-Standort des Nutzers zu kommen. „Die Android-App ist im Google Play Store verfügbar und nun auch unter dem Begriff ,Flexa’ zu finden“, sagt Sprecher Backhaus. „Rund 94 Prozent aller iOS-Nutzer decken wir mit dem Angebot ab und auch wir bedauern die Unannehmlichkeiten für Kunden, die aus der technischen Schnelllebigkeit entstehen. Aber auch bei einem Telefonanruf können Nutzer erfahren, wie lange der nächste Kleinbus bis zu ihrem Standort benötigt.“

Die LVB informieren auch am 26. Oktober wieder über „Flexa“. Interessenten können an diesem Samstag von 15 bis 22 Uhr im Neuen Saal von Wiederitzsch, An der Schule 10, Fragen stellen. Außerdem bieten die LVB ein buntes Rahmenprogramm für Familien.

