Fliegende Intensivstation der Luftwaffe bringt 25 Verletzte nach Leipzig

Jetzt sehen sich auch Sachsens Kliniken mit dem Ukraine-Krieg konfrontiert: Von den Verletzten, die am Donnerstagnachmittag auf dem Flughafen Leipzig/Halle ankamen, bleiben 15 in Sachsen und werden auf verschiedene Kliniken verteilt. Drei Patienten sollen im Leipziger Universitätsklinikum behandelt werden.

Auf dem Flughafen Leipzig/Halle sind am Donnerstagnachmittag 25 verletzte Ukrainer in einer Spezialmaschine der Bundeswehr gelandet. Krankenwagen transportierten sie in verschiedene Kliniken in der Region. Quelle: Michael Strohmeyer