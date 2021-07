Leipzig

Obstfliegen, Trauermücken, Stubenfliegen – im Luftraum heimischer Wohnzimmer und Küchen geht es gerade hoch her. LVZ-Leserinnen und Leser klagen über ungebetene Insekten. In Drogerie- und Supermärkten sind Klebefallen, Insektizide oder auch die klassische Fliegenklatsche teilweise schon vergriffen. Die Leitung der Rossmann-Filiale auf der Karl-Liebknecht-Straße bestätigt auf Nachfrage von LVZ.de, dass der Bedarf an den Hilfsmitteln zuletzt deutlich gestiegen ist. Und auch bei der dm-Drogerie am Bayerischen Bahnhof sind die Regale mit den Insektiziden laut Filialleitung saisontypisch stärker frequentiert als im restlichen Jahr.

Laut Swen Fabich von der D & S Schädlingsbekämpfung gibt es jedoch keine Anzeichen für eine Fliegenplage in Leipzig: „Wir haben bisher keine deutlichen Unterschiede zu den vergangenen Jahren festgestellt.“ Dennoch könne der Eindruck eines erhöhten Fliegenaufkommens entstehen: „Wir hatten ein relativ langes und kühles Frühjahr. Dadurch konnten sich viele Tiere nicht so zeitig entwickeln. Jetzt, da die Temperaturen durchgängig relativ hoch sind, ist es quasi von null auf 100 losgegangen.“

Corona-Pandemie als Faktor

Dass vor allem im privaten Raum mehr Insekten zu finden sind, könne zudem mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. „Viele sind wegen der Einschränkungen mehr zu Hause und arbeiten im Homeoffice. Da entsteht daheim natürlich auch mehr Müll. Die Abfalltonnen sind der perfekte Nährboden für Fliegen und ihre Larven“, sagt Fabich.

Eingreifen müssen der Fachmann und seine Kolleginnen und Kollegen aber nur in Ausnahmefällen: „Fliegen sind eigentlich kein Grund, einen Schädlingsbekämpfer zu rufen. Natürlich kommen wir vorbei, wenn es besonders extrem ist und schauen uns die Lage erst mal an. Das kostet dann auch noch nichts. In aller Regel ließe sich das Problem aber mit Klebefallen oder ähnlichen Hilfsmitteln bewältigen.“ Falls möglich, sollten in Innenräumen keine Insektizide versprüht werden, warnt Fabich zudem: „Viele Mittel bauen sich in kurzer Zeit nicht vollständig ab.“

Eine ungewöhnliche Lage ließ sich bisher übrigens auch nach Ansicht der Stadt nicht erkennen: „Eine Fliegenplage kann unsere Abteilung Stadtforsten aktuell nicht bestätigen“, teilte ein Rathaussprecher auf Nachfrage von LVZ.de mit.

Von anzi