Viele Leipzigerinnen und Leipziger klagen über ein erhöhtes Fliegen-Aufkommen in der Messestadt. Im Einzelhandel sind Insektenmittel und Fliegenklatschen teilweise ausverkauft. Doch tummeln sich wirklich mehr Insekten in den Wohnungen als in anderen Jahren? Schädlingsbekämpfer Swen Fabich klärt auf.