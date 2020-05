Liveticker: Liegen Bomben am Leipziger Hauptbahnhof vergraben?

Leipzig

Es wäre die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte in Leipzig: Wenn sich der Fund zweier Fliegerbomben an der Ostseite des Hauptbahnhofs bestätigt, müssen am Freitag rund 18.400 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Seit den frühen Morgenstunden wird die Baustelle an der Brandenburger Straße untersucht, auf der die beiden verdächtigen Fundstücke am Dienstag im Erdreich entdeckt worden waren. Der mögliche Sperrradius bei einem Bombenfund beträgt 1000 Meter und umfasst große Teile der City sowie des Zentrums-Ost.

LVZ.de berichtet über die aktuelle Lage im Liveticker:

Wer wäre von einer Evakuierung betroffen? Auf einer interaktiven Karte zeigen wir, wie weit sich der 1000-Meter-Sperrkreis ausweiten würde. Nach Angaben der Stadt wohnen in dem Areal rund 18.400 Menschen.

Guten Morgen, wir begrüßen Sie zu unserem Liveticker Östlich des Leipziger Hauptbahnhofs wird heute auf einer Baustelle untersucht, ob es sich bei zwei verdächtigen Fundstücken um Fliegerbomben handelt. Dann würde Leipzig die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte bevorstehen. Große Teile der Innenstadt und des östlichen Zentrums liegen im möglichen 1000-Meter-Sperrkreis. Bis zu 20.000 Menschen müssten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wir berichten live über die Entwicklung der Lage.

