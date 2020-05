Fliegerbomben-Verdacht in Leipzig erhärtet sich: So geht es weiter

Leipzig

Nach dem Fund von möglicherweise zwei Fliegerbomben an der östlichen Seite des Hauptbahnhofs sollen am Freitagmorgen die verdächtigen Metallobjekte ausgegraben werden.

Erst dann steht auch fest, ob es sich wirklich um zwei Bomben handelt. Aber mittlerweile geht die Stadt genau davon aus. Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt, zu bedenken: „Wir bitten Bürger im Sperrkreis, wenn es ihnen möglich ist, den Freitag woanders zu verbringen.“

Im möglichen 1000-Meter-Evakuierungsradius bleiben daher am Freitag auch sämtliche Schulen und Kitas vorsorglich geschlossen. So soll verhindert werden, dass Eltern – im Falle eines positiven Befunds – in das Sperrgebiet fahren, um ihre Kinder abzuholen.

Sonarbilder deuten auf Bomben hin, Neue Messe steht für Evakuierung bereit

Am Donnerstag hatten neue Sonarbilder den Verdacht erhärtet, dass es sich bei den Metallteilen tatsächlich um zwei alte Fliegerbomben handelt. Nach den ersten Untersuchungen am Dienstag wurden die fragliche Baustelle erneut untersucht. Und auch die neuen Bilder deuten auf einen Bombenfund hin.

Stadtsprecher Hasberg sagt: „Ja, wir haben mittlerweile eine Tendenz.“ Endgültige Gewissheit gibt es aber erst morgen. Bestätigt sich der Verdacht, bleiben der Stadt noch 24 Stunden, um das fragliche Sperrgebiet zu evakuieren –so schreibt es das sächsische Gesetz vor. „Wir machen aber keine Evakuierung auf gut Glück“, so Hasberg.

Diese Karte zeigt den erwarteten Sperrkreis rund im Falle eines Fliegerbomben-Funds am Hauptbahnhof:

Im Falle eines Bombenfunds soll alles ganz schnell gehen: Eine eigens dafür abgestellte Straßenbahnlinie soll Bewohner des betroffenen Gebiets auf die Neue Messe fahren. In zwei Hallen wurden dort, heute schon, Sanitäranlagen und Feldbetten durch das Technische Hilfswerk bereitgestellt. Mehrere tausend Menschen sollen so auch unter Corona-Bedingungen unterkommen können.

„Wir graben, sobald es hell ist“

Ein Krisenstab der Stadt hatte heute Vormittag von 10 bis 11 Uhr getagt. Dabei wurde auch festgelegt, dass Freitagfrüh Spezialisten von Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst am Fundort den Boden ausheben und das Objekt untersuchen sollen. „Wir graben, sobald es hell ist“, so Hasberg. „Jede Stunde, die wir morgens gewinnen, fehlt uns abends nicht.“

Bei einer möglichen Evakuierung könnten mehr als 18.000 Menschen im Umkreis des Leipziger Hauptbahnhofes betroffen sein. Der Stadt stünde die größte Evakuierung seit Ende des Zweiten Weltkriegs bevor.

Möglicherweise betroffene Bürger können sich ab Freitag, 8:00 Uhr, über die städtische Hotline informieren, unter der Nummer 0341 123-3333.

Von Josa Mania-Schlegel