Mögliche Fliegerbomben in Leipzig: 18.000 Menschen wären von Evakuierung betroffen

Es wäre die größte Evakuierung, die Leipzig seit Kriegsende erlebt hat: Wenn sich am Donnerstag herausstellt, dass auf der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs zwei Fliegerbomben vergraben liegen, müssen 18.400 Menschen ihre Häuser verlassen. Darunter Schulen, Pflegeheime, Hotels. Auch der Hauptbahnhof würde stillstehen, teilte die Stadt auf Anfrage von LVZ.de mit.

Wann und wie werden die möglichen Bomben untersucht?

Bei Bauarbeiten an einem Abwasserrohr in der Brandenburger Straße waren am Dienstagnachmittag in vier Metern Tiefe zwei längliche, verdächtige Metallteile entdeckt worden. Verdächtig, weil es sich bei einer solchen Form durchaus um Blindgänger aus Weltkriegszeiten handeln könnte. Die Fundstücke liegen noch unter der Erde, direkt neben dem Fernbusterminal. „Bisher haben wir nur eine Art Röntgenbild“, sagt Stadtsprecher Matthias Hasberg.

Deshalb soll am Donnerstagvormittag ein städtischer Krisenstab mit Vertretern der Feuerwehr zusammenkommen und entscheiden: Wann und wie wird die mögliche Fliegerbombe untersucht? „Im Moment wäre das Ding, so es denn eines ist, ja sicher“, sagt Hasberg. Die Entdeckung allein bringe schließlich nichts zur Explosion. „Es könnten aber auch einfach Stahlrohre sein“, sagt Hasberg.

Für eine solche Evakuierung gibt es keine Pläne

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird aber am Donnerstag ein Baggerfahrer versuchen, die Metallteile möglichst vorsichtig mit seiner Schaufel freizulegen. Handelt es sich dann tatsächlich um alte Fliegerbomben, muss alles ganz schnell gehen. Die Evakuierung der Umgebung muss im Falle eines Bombenfunds innerhalb von 24 Stunden erfolgen. So schreibt es das spezielle sächsische Gesetz vor.

Auf dieser Baustelle der Leipziger Wasserwerke in der Brandenburger Straße gegenüber vom Fernbusterminal am Hauptbahnhof wurden die verdächtigen Funde gemacht. Quelle: Christian Modla

Dieses Gesetz ist auch der Grund, warum nicht einfach unmittelbar nach dem ersten Verdacht nach den möglichen Bomben gebuddelt wurde. Und warum man sich jetzt zunächst Zeit nimmt und berät. Denn es existieren schlicht keine Pläne für eine Evakuierung einer solchen Größenordnung. Diese Pläne werden erst jetzt parallel erstellt.

Eine Lage, wie sie am Donnerstag eintreten könnte, hat Leipzig noch nicht erlebt. Die bislang größte Evakuierung nach einem Fliegerbombenfund gab es im Dezember vergangenen Jahres in Eutritzsch. An die 10.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, nachdem auf einer Baustelle für ein Polizeirevier zweimal innerhalb eines Monats Blindgänger entdeckt und entschärft worden waren.

