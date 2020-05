Flixbus startet am Donnerstag, Leipziger Flughafen pausiert noch bis Ende Juni

Leipzig

Es kann wieder gereist werden – wenn auch nur im kleinen Rahmen: Der Fernbusanbieter Flixbus nimmt ab diesem Donnerstag wieder seinen Betrieb in Leipzig auf. Wie das Unternehmen auf LVZ-Anfrage mitteilt, wird der erste Bus, der die Messestadt nach der Corona-bedingten Zwangspause verlässt, am 28. Juni um 9.30 Uhr starten und das Ziel Berlin ansteuern. Eine weitere Verbindung in Richtung Nürnberg und München soll als Nachtbus um 1:35 Uhr am Freitag wieder an den Start gehen.

„Insgesamt sind wir vorsichtig optimistisch was die Fahrgastzahlen anbelangt, freuen uns aber, dass wir nun Menschen endlich wieder eine Möglichkeit zu Reisen bieten können“, teilt das Unternehmen mit. „Umgekehrt sehen wir an den Buchungszahlen auch, dass die Fahrgäste gerne Reisen möchten.“

Keine Reduzierung von buchbaren Plätzen

Flixbus will den Betrieb zunächst an 50 Haltestellen in Deutschland wieder aufnehmen. Wie es im Anschluss weiter geht, richte sich ausschließlich an der Nachfrage der Kunden aus. Man hofft, bald auch wieder mehr Ziele ab Leipzig bieten zu können.

Um Passagiere und Mitarbeitende zu schützen, will das Unternehmen neue Sicherheitsrichtlinien und Hygienevorschriften umsetzen, die laut Flixbus „über die gesetzlichen Mindestvorschriften hinaus“ gehen sollen. Dazu zählen die Einschränkung der Bewegung innerhalb des Busses, verstärkte Reinigungsmaßnahmen sowie die Schließung der Toilette, wofür im Gegenzug vermehrt Stopps an Rastplätzen eingelegt werden sollen.

„Wir stehen im engen Austausch mit den zuständigen Behörden, um diese Maßnahmen gemäß ihrer Leitlinien umzusetzen“, heißt es. „Gegenwärtig wurde die Anzahl von buchbaren Sitzplätzen in den Bussen nicht reduziert, da diese Maßnahme die finanzielle Situation unserer Buspartner in diesen Zeiten stark beeinträchtigen würde.“ Lediglich die Sitzreihe hinter dem Fahrer soll derzeit frei bleiben.

Erste Flüge ab dem 25. Juni

Wer mit dem Flugzeug reisen will, muss sich hingegen noch eine Weile gedulden. Am Leipziger Airport soll spätestens Ende Juni der Passagierflugverkehr wieder anlaufen. Wie Flughafensprecher Uwe Schuhart auf LVZ-Anfrage sagte, habe bislang lediglich die Fluggesellschaft Condor offiziell angekündigt, den Linienbetrieb am Airport Leipzig/Halle wieder aufzunehmen. Ab 25. Juni will der Ferienflieger wieder beliebte Urlaubsziele anfliegen.

Condor ist die Airline mit dem größten Angebot in Leipzig. Sie flog von Schkeuditz aus zwölf Ziele in Spanien, Griechenland, Ägypten, Portugal, der Türkei und Marokko an. Flüge nach Spanien werden vorerst noch nicht im Angebot sein – dort wurden die Einreisebeschränkungen vor wenigen Tagen bis in den Juli verlängert.

„Der Flughafen ist betriebsbereit“, sagte Schuhart. Bis auf die Erntehelfer-Flüge sowie Frachtmaschinen starteten und landeten auf dem Flughafen jedoch bereits seit gut zwei Monaten keine Flüge mehr. Die letzte Maschine, eine Eurowings-Verbindung nach Düsseldorf, hob Ende März ab. Die Lufthansa-Tochter bietet derzeit auf ihrer Webseite ab dem 1. Juli wieder Flüge von Leipzig aus an.

Turkish Airlines will sogar bereits am 10. Juni starten – zumindest lassen sich ab diesem Tag wieder erste Flüge von Leipzig aus buchen. Angesichts der bis 14. Juni bestehenden Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes müssen diese Angaben jedoch mit Vorsicht genossen werden.

Auf dem Flughafen Dresden soll es bereits ab nächster Woche wieder einzelne Linienflüge geben. Eurowings und Lufthansa planen dort Flüge nach Düsseldorf und Frankfurt.

Von Robert Nößler und Christian Neffe