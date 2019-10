Leipzig

Der private Bahn-Konkurrent Flixtrain kommt nach Leipzig. Ab 15. Dezember gibt es eine Direktverbindung nach Berlin, kündigte Flixtrain-Chef Fabian Stenger am Mittwoch am Rande des Mittelständischen Unternehmertages in Leipzig an. Die bestehende Verbindung Berlin-Köln werde dann ab Berlin bis Leipzig verlängert. Einziger Zwischenhalt: Lutherstadt Wittenberg. In der anderen Richtung werde die Strecke bis Aachen verlängert. Bis zu zwei Fahrten pro Tag seien geplant.

Künftig auch Haltepunkte in Halle , Erfurt , Gotha und Eisenach

Auch Halle erhält dann Anschluss an das Bahnnetz der Flixbus-Tochter. Die Strecke Berlin-Stuttgart, die bisher über Wolfsburg und Hannover geht, werde ebenfalls ab 15. Dezember verlegt und gehe dann über Halle, Erfurt, Gotha und Eisenach. Auch dort gebe es dann Zughalte.

Zum Unternehmertag reiste Stenger aber noch mit der Konkurrenz. "Ich bin gestern Abend schon angereist, und ich bin tatsächlich mit der Deutschen Bahn gefahren", sagte er.

Von Frank Johannsen