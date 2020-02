Florena zieht von Waldheim nach Leipzig um

Waldheim

Die Tage des Waldheimer Florena-Werks sind offenbar gezählt. Auf lange Sicht will sich der Beiersdorf-Konzern nämlich aus der Zschopaustadt verabschieden. Das verkündete Beiersdorf-Personalvorstand Zhengrong Liu am Mittwoch im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Beschäftigten des Waldheimer Standortes sollen Stellenangebote für das neue Werk in Leipzig, das der Kosmetik-Riese bis 2022 gebaut haben will, erhalten. Zuletzt hieß es noch, dass Leipzig quasi als Außenstelle die verlängerte Werkbank der Waldheimer werden soll.

Mehr in Kürze

Von diw/ap