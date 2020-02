Flüchtlinge und Nachbarn feiern gemeinsam gegen Rassismus

Schkeuditz

Gegen Rassismus und Ausgrenzung und für Solidarität haben am Samstagnachmittag Bewohner der Dölziger Erstaufnahmeeinrichtung und Anwohner ein kleines Winterfest gefeiert. Unter dem Motto „Wir feiern zusammen! Wir halten zusammen!“ wurde es von verschiedenen Leipziger Gruppen und Organisationen initiiert.

Fest soll Zeichen setzen

„Wir wollten mit diesem Fest ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt und gegen den rassistischen Normalzustand setzen“, erklärte Flo Linde von „Protest LEJ“, eine der veranstaltenden Gruppen. Zu diesem „Normalzustand“ gehörten nicht allein Gewalt und Beleidigungen, sondern auch der Umstand, dass geflüchtete Menschen in Orten wie den Unterkünften in Dölzig leben müssen. „Von hier aus sind ein normales Leben und Teilhabe an der Gesellschaft kaum möglich“, erklärte Linde. Die Menschen blieben am Stadtrand in einem Gewerbegebiet unter sich und seien so der rassistischen Asyl- und Abschiebepolitik ausgesetzt.

Gedenken an Anschlagopfer in Hanau

Der Sächsische Flüchtlingsrat, die Leipziger Seebrücke, das Informations- und Begegnungszentrum „Frauen in Arbeit“ und Amnesty International stellten vor Ort ihre Arbeit vor. In Redebeiträgen wurde auch der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau gedacht.

„Uns war wichtig, uns klar gegen Rassismus zu positionieren, praktische Unterstützung für die Geflüchteten anzubieten und bei all dem eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen“, sagt Linde. Es hätten neben ernsthaften Gespräche ebenso Spiele, Kaffee und Kuchen und schließlich sogar eine mehrsprachige Karaokeparty mit Tanzeinlagen Platz gefunen.

