Flughafen: Initiativen lehnen Vermittler ab

Seit Kurzem hat der Flughafen Leipzig-Halle einen neuen Regionalbeauftragten für die Flughafenentwicklung. Er soll die Schnittstelle zwischen den Anrainer-Kommunen und dem Flughafen sein. Der ehemalige Staatsminister und Europaabgeordnete Hermann Winkler hat den Job als freier Berater übernommen. Einen Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren gebe es allerdings nicht, heißt es. Die Bürgerinitiativen reagieren mit Unverständnis.

Jahrelanger Kampf um Lärmschutzbeauftragten

„Wir kämpfen seit Jahren um einen unabhängigen Fluglärmschutzbeauftragten für Sachsen, sprich für die Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden“, erklärt Matthias Zimmermann, Pressesprecher der Bürgerinitiativen „Gegen die neue Flugroute“ und „Gegen Flug- und Bodenlärm“. „Die Forderung wurde aber bisher von Legislaturperiode zu Legislaturperiode ignoriert oder unter dem Deckmantel Kostengründe ausgesessen.“ Stattdessen werde nun ein Ex-Staatsminister aus der Tasche gezaubert, als „Vermittler zwischen zwei Parteien, die sich gegensätzlicher nicht gegenüberstehen könnten – zumindest was den Frachtflughafen betrifft.“

Kein Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren

Am Freitag hat sich Winkler, der auch Chef des Nordostdeutschen Fußballverbandes ist, nach LVZ-Informationen dem „Umland-Stammtisch“ des Flughafens vorgestellt, teilgenommen haben Vertreter der Anrainergemeinden und Ortschaftsräte. „Ich möchte in den kommenden Wochen auch in alle 17 an den Flughafen grenzenden Gemeinden gehen und ihnen zuhören“, sagt er auf Anfrage der LVZ. „Und ich werde deren Sorgen und Nöte ernst nehmen.“ Es sei allerdings auch kein Geheimnis, dass er ein Befürworter der Weiterentwicklung des Flughafens ist. „Aber die Entwicklung muss mit den betroffenen Menschen und darf nicht gegen sie laufen.“ Dafür wolle er sich einsetzen, betont allerdings auch ausdrücklich, dass das nichts mit dem Planfeststellungsverfahren zu tun habe.

Schkeuditzer OBM fordert zusätzlich Lärmschutzbeauftragten

„Ich setze gewisse Hoffnungen in diese neu geschaffene Personalie und begrüße sie sehr“, erklärt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Und ich freue mich, dass sich der Freistaat und der Flughafen entschlossen haben, da jemanden ins Boot zu holen, der eng mit den Umlandgemeinden zusammenarbeitet.“ Allerdings sei auch ihm wichtig zu betonen, dass diese Personalie nicht den seit Jahren geforderten Fluglärmschutzbeauftragten ersetzen könne. „Diese Forderung haben wir als Anrainerkommunen weiterhin“, so Bergner.

Bürgerinitiativen wollen Frachtflugmoratorium

Den Bürgerinitiativen und Vereinen des Bündnisses gegen den Ausbau des Frachtflughafens stößt zudem auf, dass sich Winkler zuerst bei den Bürgermeistern und Ortsvorstehern vorgestellt hat, sie selbst „die ganze Sache jedenfalls erst mal aus der Zeitung erfahren“ haben. „Um es an dieser Stelle ganz klar zu sagen: Die Region braucht keinen Kommunikator des Flughafens, um Kompromisse auszuhandeln“, erklärt Zimmermann. „Und sie braucht erst recht keinen versteckten Lobbyisten für Frachtflugwachstum. Die Region braucht Lärm-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Die Region braucht ein Frachtflugmoratorium. Die Grenze des Belastbaren ist längst erreicht.“

