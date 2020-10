Schkeuditz

Großes Spektakel am Dienstag am Flughafen: In einer mehrstündigen Aktion wurde ein 59,9 Tonnen schwerer Motor in eine Antonov 124-100 geladen. Ein 200-Tonnen-Kran war nötig, um die Maschine vom Lastwagen auf das Förderband in Richtung Innenraum der Antonov zu transportieren.

Der Motor stammt aus Dresden und hat sich auf die Reise nach China gemacht, wo der Kunde der Firma VEM Sachsenwerk die Bestellung ausgeliefert bekommt. Benötigt werde die Maschine für ein Stahlwerksprojekt, Genaueres dürfe das Unternehmen nicht mitteilen, hieß es.

Der Transport der schweren Last nach Leipzig war nötig, weil der Flughafen eine längere Start- und Landebahn als Dresden hat. Die komplette Logistik übernahm DHL.

Von Linda Polenz