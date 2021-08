Flughafen Leipzig/Halle: CDU-Kandidat Lehmann will kurze Südabkurvung abschaffen

Leipzig

In allem, was Jens Lehmann bisher gemacht hat, sucht er das Verbindende. Leidenschaft, Disziplin und Ausdauer seien seine treibenden Kräfte, erzählt der Ex-Radrennprofi, Pädagoge und Bundestagsabgeordnete. Diese Kräfte hätten ihn immer getragen – „während einer Bergetappe bei strömendem Regen, als Erzieher bei Personalmangel und in der letzten Sitzungswoche morgens um 4 im Parlament“.

Was nützt dem Wahlkreis?

Was nützt dem Wahlkreis? – diese Frage formuliert Lehmann als Leitschnur für seine Arbeit. 2016 setzte er sich bei der Nominierung gegen Bettina Kudla durch, wurde ein Jahr später für den Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) direkt ins Parlament gewählt. Da will er bleiben. Die Folgenutzung des Bundeswehrkrankenhauses Wiederitzsch als Zoll-Ausbildungszentrum, die Ansiedlung der Cyber-Agentur am Flughafen und die Reaktivierung der Radrennbahn schreibt sich der 53-Jährige in die politische Bilanz.

Nie in der SED

Jens Lehmann wurde im Südharz geboren und lebte dort bis 1981. Dann kam er nach Leipzig, um die Sportschule zu besuchen. Der Radrennsportler räumte von 1989 bis 2005 Meister-, Weltmeister- und Vize-Weltmeistertitel in verschiedenen Disziplinen ab; Höhepunkt war 1992 der Olympiasieg in Barcelona (Bahn-Vierer). Trotz sportlicher Laufbahn sei er nie in die SED eingetreten, sagt Lehmann, der aus einem CDU-geprägten Elternhaus stammt, aber erst 2003 in die Partei kam. 2004 wurde er vom letzten Listenplatz in den Stadtrat gewählt, 2007 begann er eine Lehre zum Erzieher, arbeitete anschließend im Hort Machern. Dort ist er nun beurlaubt, arbeitet aber in Nicht-Pandemie-Zeiten noch ein bis zwei Schichten im Monat. „Als Erzieher sieht man, wo es klemmt“, erzählt Lehmann, der mit seiner Frau, einer Grundschulleiterin, in Engelsdorf lebt. Die Kinder (24, 22) sind längst aus dem Haus.

Bund muss Kommunen helfen

Dass Lehmann als einziger Olympasieger im Bundestag nicht in den Sportausschuss kam, musste er erstmal verknusen. Stattdessen will er im Verteidigungsausschuss weiter für den Erhalt und Ausbau der sächsischen Bundeswehr-Standorte kämpfen, den Olympia-Stützpunkt Leipzig stärken und den Erweiterungsbau des SC-DHfK-Kanu-Leistungszentrums vorantreiben. Wenn Kommunen an Grenzen stoßen, müsse der Bund die Sport-Infrastruktur stärken – etwa beim Schwimmhallenbau. Und: „Am Flughafen möchte ich die kurze Südabkurvung abschaffen. Das wurde den Leuten versprochen, das muss man einhalten.“

Sich jeder Diskussion stellen

Ansonsten ist Lehmann vorsichtig mit verbindlichen Zusagen: „Ich verspreche niemandem das Blaue vom Himmel, aber ich stelle mich jeder Diskussion, ich beantworte jede Frage, die mich erreicht, ich rufe die Leute an.“ Das sei auch der einzige Weg, um gegen die Spaltung der Gesellschaft anzukämpfen und Vertrauen zurückzugewinnen. Ihm selbst ist ein Leben vor und nach der Politik wichtig. „Nach meiner Bundestagszeit möchte ich wieder als Erzieher arbeiten“, sagt Lehmann, „ich hoffe aber, dass das noch nicht in diesem Jahr sein wird.“

