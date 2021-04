Leipzig

Der schottische Schriftsteller James Matthew Barrie (1860 bis 1937) schrieb einst: „Der Grund, warum Vögel fliegen können und wir nicht, ist der, dass sie voller Zuversicht sind, und wer zuversichtlich ist, dem wachsen Flügel.“ Fliegen kann Ingo Ludwig (50) natürlich nicht, aber Optimismus verbreitet er durchaus. Und dass ihm Flügel wachsen, kann der Mitteldeutschen Flughafen AG mit ihren beiden Airports Leipzig/Halle und Dresden natürlich auch nicht schaden. Denn Corona hat die beiden Flughäfen massiv getroffen.

In Leipzig/Halle sank im vorigen Jahr die Zahl der abgefertigten Passagiere um fast 80 Prozent auf 532 690, in der Landeshauptstadt lag das Minus bei 76 Prozent; lediglich 385 641 Menschen starteten und landeten dort.

Corona bringt rote Zahlen

Mit der Folge, dass Ludwig, der seit Januar neuer Finanzvorstand ist, sich zunächst um die roten Zahlen kümmern muss. Der Flughafen in Schkeuditz etwa schrieb lange Jahre operativ stets schwarze Zahlen, lediglich die Abschreibungen auf die Investitionen sorgen für einen bilanziellen Verlust. Die Pandemie verschlechterte erwartungsgemäß das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit. Es geht nicht spurlos am Airport vorüber, dass wegen der Einschränkungen kaum noch Passagierflüge stattfinden. „Das betrifft die ganze Branche“, sagt Ludwig.

Ingo Ludwig, Finanzvorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG Quelle: Mitteldeutsche Flughafen AG

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV gehen die Erlösausfälle der Airports bundesweit in die Milliarden. Die Fluggastzahlen brachen im vorigen Jahr bundesweit auf das Niveau von 1986 ein, der Rückgang betrug drei Viertel auf 63 Millionen Gäste. Die finanziellen Folgen dieser Entwicklung „sind auf jeden Fall eine große Herausforderung“, kommentiert Ludwig.

Aber, und da kommt dann der Optimist durch, solche Krisenzeiten bieten auch günstige Gelegenheiten zum Gestalten. Dank der Unterstützung vor allem seines Hauptgesellschafters, des Freistaates Sachsen, und auch durch ein Rettungspaket des Bundes dürfte Leipzig/Halle mit einem blauen Auge davonkommen.

Ein Fachmann an Bord

Mit Ludwig haben die Verantwortlichen auf jeden Fall einen absoluten Fachmann an Bord geholt, der „das Flughafengeschäft sehr genau kennt“, wie es Aufsichtsratsvorsitzender Erich Staake (67) bei der Berufung formulierte. Ludwig wurde in Paderborn geboren, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Reserveoffizier und studierte anschließend an der European Business School in Oestrich-Winkel im Rheingau Betriebswirtschaftslehre.

Seine berufliche Karriere startete der verheiratete Vater von zwei Töchtern in London als Investmentbanker und arbeitete sich für Wasserstein Perella und später die Citigroup dort unter anderem in Mergers & Acquisitions (M&A) ein, wo es vorrangig um Fusionen, Käufe und Verkäufe von Unternehmen geht. „In dieser Zeit bin ich häufig geflogen“, erinnert er sich, ohne sich jedoch großartig Gedanken über das Zusammenspiel aller daran beteiligter Akteure („das ist hoch spannend“) zu machen.

Das änderte sich, als der Hobby-Läufer und passionierte Tennisspieler, der auch gerne für seine Familie kocht („ihr schmeckt es jedenfalls“) 2005 zu Hochtief Airport GmbH wechselte. Die Gesellschaft wurde vom Baukonzern später an einen kanadischen Pensionsfonds veräußert und in AviAlliance GmbH umbenannt. Sie zählt zu den großen privaten Investoren und Betreibern von Flughäfen. Anteile werden gehalten an den Airports in Athen, Budapest, Hamburg, Düsseldorf und San Juan (Puerto Rico). Dort war Ludwig in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Finanzvorstand am Flughafen Budapest. Zuletzt verantworte er den Bereich M&A.

Das Frachtgeschäft boomt

Corona und den Einbruch im Passagierverkehr mal beiseite, ist die Ausgangsposition für Ludwig vielversprechend, weil das Frachtgeschäft boomt. Das hat maßgeblich mit der Ansiedlung des europäischen Frachtdrehkreuzes von DHL zu tun, aber auch mit rund 60 Cargo-Airlines, die regelmäßig Leipzig/Halle anfliegen. Der Airport ist hinter Frankfurt/Main bundesweit die Nummer zwei und steigerte den Umschlag im vorigen Jahr um 11,7 Prozent auf 1,38 Millionen Tonnen. Im Januar betrug das Plus sogar 25 Prozent. „Das ist eine deutlich positive Entwicklung und hilft uns.“ Das Frachtgeschäft habe auch künftig großes Potenzial.

Der Flughafen untersetzt das und steckt eine halbe Milliarde in die Erweiterung von Vorfeldern sowie in neue Logistik- und Bürogebäude – das größte Investitionspaket seit dem Ausbau der 1990er-Jahre. So wächst der Airport mit seinen Kunden. „Nicht zu vergessen, dass die Deutsche Aircraft hier bei uns das neue Regionalflugzeug D328 Eco herstellen will“, ergänzt Ludwig. Allein das soll bis zu 250 Arbeitsplätze schaffen. Der Flughafen sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region, meint Ludwig und verweist auf die 11 000 Jobs, die am Airport entstanden sind.

Auch beim Liniengeschäft verbreitet der Luftfahrtmanager Zuversicht. In normalen Zeiten spielt es zwar eine untergeordnete Rolle, zwei Drittel der Fluggäste nutzen den Airport, um in den Urlaub zu jetten. Doch für viele Geschäftsleute ist eine direkte Verbindung zu den Drehkreuzen wie München oder Frankfurt wichtig, um rechtzeitig Anschlussflüge zu erreichen. „Ich sehe auch im Passagiergeschäft gute Chancen“, sagt Ludwig und verweist darauf, dass Sun Express, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airline, Direktflüge von Schkeuditz nach Antalya aufgenommen hat.

Die Region Leipzig mit ihrem Flughafen „als Tor zur Welt“ hat seiner Einschätzung nach mittelfristig gute Perspektiven. Und da will er mitgestalten. Sein Vertrag läuft zunächst fünf Jahre lang. „Aber schon meine berufliche Vergangenheit hat gezeigt, dass ich kein Job-Hopper bin.“

