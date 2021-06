Leipzig/Dresden

Mehr als 10.000 Menschen haben die Petition „Kein weiterer Ausbau des Frachtflughafens Leipzig/Halle“ unterzeichnet. Die Initiatoren, die Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“ und das „Aktionsbündnis gegen Flughafenausbau LEJ“, wollen die Unterschriften am Mittwoch dem Präsidenten des sächsischen Landtags, Matthias Rößler, übergeben.

Wegen Corona wurde Laufzeit verlängert

Ein knappes Jahr, seit Anfang Juli 2020, haben die Initiativen die Petition laufen lassen, zwischendrin wurde auch die Laufzeit verlängert. Der Grund: schlechte Bedingungen durch Corona. „Das Unterschriftenergebnis überrascht umso mehr, als dass die Bedingungen zur Unterschriftensammlung coronabedingt mehr als hinderlich waren. So gab es keine Möglichkeit von Bürgerversammlungen und nur beschränkt Haustür-Listensammlungen“, sagt Matthias Zimmermann, Pressesprecher der Bürgerinitiative. Dennoch machen laut Petitionsseite die Unterschriftenbögen den größten Teil der bekannten Zeichnungen aus – nämlich 28 Prozent.

Initiativen stützen sich auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

„Die Petition setzt ein unübersehbares Zeichen an die sächsische Landesregierung“, so Zimmermann. „Sie ist aufgrund ihrer klimapolitischen Relevanz die wichtigste und am meisten diskutierte Petition der letzten Jahre in Sachsen und Sachsen-Anhalt.“ Die Initiatoren forderten zusammen mit den 10.690 Unterzeichnern, dass die Ausbaupläne augenblicklich gestoppt werden. Sie begründen ihre Forderung unter anderem mit einem neuen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. „Darin heißt es: ‚Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zulassen, begründen eine unumkehrbar angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder CO2-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, die in Einklang mit Artikel 20a Grundgesetz verbleibenden Emissionsmöglichkeiten verringern“, sagt Zimmermann.

Mindestens elf Prozent kommen nicht aus betroffenen Gebieten

Neben der Unterschriften-Übergabe wird es am Mittwoch eine kleine Protestkundgebung vor dem Landtag geben. Aus der Statistik: Von den Unterzeichnern kommen mit 36 Prozent die meisten aus Leipzig, gefolgt von Nordsachsen mit 16 Prozent, dahinter liegt mit 15 Prozent der Saalekreis. Aber: 11 Prozent der Unterzeichner kommen weder aus Sachsen noch aus Sachsen-Anhalt – sind damit also gar nicht direkt betroffen.

Von Linda Polenz