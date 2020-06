Schkeuditz

Beim Thema Fluglärm kochen regelmäßig die Emotionen hoch. In der jüngsten Sitzung des Schkeuditzer Stadtrates hat Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) den Pressesprecher der Bürgerinitiative gegen Fluglärm (BI), Matthias Zimmermann, direkt angegriffen – und der Falschaussage beschuldigt.

Bergner : „Es werden Lügen verbreitet“

„Ich bleibe dabei“, sagt Bergner auf Nachfrage der LVZ. „Es werden Lügen verbreitet.“ Konkret geht es um eine Pressemitteilung der BI, in der Zimmermann behauptet: „Und zudem, waren es nicht die Unterzeichner dieses Briefes, die die von allen Bürgerinitiativen geforderte gleichmäßige Bahnverteilung mittels Lärmpausen in der Fluglärmkommission abgelehnt hatten?“ Mit „diesem Brief“ meint er jenen, den Bergner mit seinen Kollegen Steffen Schwalbe ( Rackwitz) und Steffen Kunnig (Kabelsketal) an die Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann ( CDU), Daniela Kolbe ( SPD), Monika Lazar (Grüne) und Sören Pellmann ( Die Linke) geschickt hatten. Lehmann, Kolbe, Lazar und Pellmann hatten zuvor die Abschaffung der Südabkurvung gefordert. Bergner, Schwalbe und Kunnig sehen das kritisch.

DHL ist größter Steuerzahler in Schkeuditz

„Die Abschaffung der kurzen Südabkurvung löst das Lärmproblem nicht“, so Bergner. „Die Flieger müssen ja trotzdem irgendwo hin. Also steigt die Belastung in Nordsachsen.“ Im Übrigen sei es unter anderem er gewesen, der sich – auch in der Fluglärmkommission – für die gleichmäßige Auslastung der beiden Start- und Landebahnen ausgesprochen hat. „Ich halte es für eine Frechheit, dass hier in dieser wichtigen Sache, die vor allem Sachlichkeit braucht, zu solchen Lügen gegriffen wird“, sagt Bergner. Er habe Verständnis für jeden, der vom Fluglärm genervt ist. „Aber man muss die Medaille immer von beiden Seiten betrachten“, erklärt er. „ DHL ist mit allen seinen Beteiligungen auch ein Segen für unsere Stadt. Nicht nur als größter Steuerzahler, sondern auch als größter Sponsor. Davon profitieren unter anderem die Vereine und die Jugendarbeit.“

Zimmermann : „ Bergner entlarvt sich selbst“

Er habe Zimmermann bereits mehrmals ein persönliches Gespräch angeboten. Das sei allerdings bisher nie zustande gekommen. „Ich bleibe aber dabei: Die Region darf sich in Sachen Fluglärm nicht auseinander dividieren lassen“, so der Oberbürgermeister. Genau das allerdings wirft ihm Zimmermann in der Pressemitteilung vor: „Herr Bergner versucht einen Keil zwischen die Fluglärmbetroffen zu treiben und entlarvt sich damit selbst“, meint der BI-Pressesprecher.

„Ich habe keine Ahnung, woher Herr Zimmermann seine Erkenntnisse nimmt“, entgegnet Bergner. „Ja, ich stehe zur Entwicklung des Flughafens und mit mir ist auch der 24-Stunden-Betrieb nicht zu diskutieren. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht für die Belange der Bürger interessiere.“ Er habe unter anderem immer gefordert, dass jede Entwicklung im Einklang mit der Region gemacht wird, so Bergner. „Wenn ich aber nur eine Seite betrachten würde, wäre ich als Bürgermeister wirklich fehl am Platz.“

