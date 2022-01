Leipzig

Als der Bund im September 2020 das Ausschreibungsverfahren zur Anschaffung einer neuen Generation schwerer Transporthubschrauber für die Bundeswehr ergebnislos abbrach, weil die Kosten aus dem Ruder zu laufen drohten, da zerplatzte am Flughafen Leipzig-Halle ein schöner Traum. Denn mit Lockheed Martin hatte einer der favorisierten Hersteller schon früh signalisiert, im Falle des Zuschlags seine Wartungsbasis für die Maschinen am Airport in Schkeuditz aufzubauen. Deutschlandweit soll das Rüstungsgeschäft 500 Arbeitsplätze bringen, die Hälfte davon in der Region Leipzig und am Flughafen.

Gerichtsurteil macht Weg für Neuausschreibung frei

Der Airport kann sich offenbar immer noch Hoffnungen machen. „Der Flughafen Leipzig-Halle ist als Wartungsbasis weiter im Gespräch“, versicherte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Marcus Faber, jetzt gegenüber der LVZ. Im Dezember hatte ein Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf das ergebnislose Ende der ersten Ausschreibung für rechtens erklärt. Die Koalitionspartner seien gewillt, den Prozess neu zu starten.

„Wir prüfen nun unsere Möglichkeiten zur Fortsetzung des Projektes“, sagte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums auf LVZ-Anfrage. Neben einer Neuausschreibung bestehe auch die Möglichkeit zur Beschaffung im Wege der sogenannten Foreign Military Sales. In diesem Falle erfolgt die Lieferung auf der Grundlage von bilateralen Verträgen zwischen der deutschen und US-amerikanischen Regierung. Ziel bleibe weiterhin, die bisherigen Maschinen „zeitgerecht“ zu ersetzen. Sie werden im Jahr 2030 das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben.

Leipzig würde von der Ansiedlung direkt partizipieren. Die Stadt hält 2,1 Prozent der Aktien an der Mitteldeutschen Flughafen AG, die die Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden betreibt.

Mit einer Auftragsvergabe rechnet Faber frühestens Ende dieses Jahres. Dann könnten die ersten neuen Hubschrauber 2025 an die Bundeswehr übergeben werden, und das Zentrum für Logistik, Wartung und Flottenmanagement 2025/26 an den Start gehen.

Alte Transportmaschinen sind mehr als 40 Jahre alt

Der Austausch des Fluggerätes ist dringend erforderlich. Die derzeitigen Maschinen vom Typ CH-53G, die unter anderem auf dem Fliegerhorst Holzdorf an der Grenze von Sachsen-Anhalt zu Brandenburg stehen, sind seit mehr als 40 Jahren in Betrieb und anfällig. „Ich war letztes Jahr in Holzdorf“ berichtete Faber. „Von den 23 Hubschraubern waren da gerade mal zwei flugfähig.“

Der Transporthubschrauber aus der Reihe CH-53G ist für die Bundeswehr seit den 1970er-Jahren im Einsatz und soll in den kommenden Jahren durch ein Nachfolgemodell abgelöst werden. Quelle: Sven Gückel

Neben Sikorsky, einem Unternehmen von Lockheed Martin, und dem deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall, die sich zusammen mit dem System CH-53K, das bereits in den USA und Israel im Einsatz ist, bewarben, war auch Boeing mit seiner CH-47 Chinook im Rennen. Um die Transportanforderungen zu erfüllen, müsste die Bundeswehr 45 Helikopter von Sikorsky/Rheinmetall anschaffen, beim Boeing-Typ wären es 60 Maschinen. Es wird davon ausgegangen, dass beide Hersteller auch an der nächsten Ausschreibungsrunde teilnehmen.

Extra-Wünsche machten Beschaffungsprojekt viel teurer

Im Bundeshaushalt waren für das Geschäft ursprünglich 5,6 Milliarden Euro eingestellt. Weil die angebotenen Preise für die Maschinen und Wartungsverträge über 15 Jahre jedoch nahezu doppelt so hoch lagen, hatte die Vergabestelle des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr die Angebote „als unwirtschaftlich bewertet und aus diesem Grund das Vergabeverfahren aufgehoben“, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit.

Die Schuld dafür sieht Faber bei der einst CDU-geführten Regierung. Diese habe damals zwar Fluggeräte „von der Stange“ ausgeschrieben, aber im Nachhinein immer mehr Zusatzausstattungen verlangt. So sollten beispielsweise Enteisungsanlagen eingebaut werden. „Die haben nicht mal die Amerikaner für ihre Helikopter auf Grönland“, sagte der FDP-Verteidigungspolitiker und forderte für den bevorstehenden Neustart: „Wir müssen vom deutschen Sonderweg wegkommen.“

Marcus Faber (links): „Wir müssen vom deutschen Sonderweg wegkommen.“ Quelle: privat

Ansiedlung würde Flughafen Auftrieb geben

Gegen die militärische Nutzung des Schkeuditzer Flughafens hatte es in der Vergangenheit immer wieder Proteste gegeben. „Die aktuellen Entwicklungen an der ukrainisch-russischen Grenze zeigen uns deutlich, dass unser Gesellschaftssystem nicht von allein überlebt“, hält der Liberale entgegen. „Wir reden hier außerdem von Hubschraubern, die bei Hochwasser Sandsäcke abwerfen und Waldbrände löschen.“ Zudem verspricht sich Faber Impulse für den mitteldeutschen Arbeitsmarkt. Es gehe um hochqualifizierte Arbeitsplätze. Die Basis in der Region Leipzig würde „dem Flughafen neuen Auftrieb geben“, ist er überzeugt. „Wenn man so einen Hub erst mal hat, dann eröffnet sich damit auch die Chance für weitere Aufträge.“ So plane etwa auch die Bundespolizei die Anschaffung neuer Hubschrauber.

Von Klaus Staeubert