Rüstungskonzerne planen in Leipzig Logistik-Hub für Superhelikopter

Sachsen könnte von einem milliardenschweren Bundeswehr-Auftrag profitieren. Die deutsche Firma Rheinmetall bewirbt sich gemeinsam mit dem US-Unternehmen Sikorsky um den Zuschlag für einen neuen Hubschrauber, der ab 2024 schwere Lasten für die Luftwaffe transportieren soll. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung wollen das US-amerikanische Tochterunternehmen von Lockheed Martin und der deutsche Rüstungskonzern am Flughafen Leipzig/Halle ein Logistikzentrum sowie ein Zentrum für das Flottenmanagement aufbauen. Nach Informationen der LVZ könnten bis zu 250 Arbeitsplätze in Deutschland entstehen, 150 davon in Schkeuditz.

Fleet-Management-Center soll am Airport Leipzig /Halle entstehen

Die Chancen für den Zuschlag stehen „sehr gut“, sagte Mike Schmidt, Geschäftsführer Rheinmetall Aviation Services GmbH,der LVZ. Neben der Nutzung existierender Hangars und Lagerflächen am Flughafen Leipzig/Halle sehen die Pläne von Sikorsky und Rheinmetall die Unterbringung eines Fleet-Management-Centers vor. Die gesamte Planung, Steuerung und Überwachung der Flugzeugflotte soll hier erfolgen.

Die Partner gehen mit dem Modell CH-53K von Sikorsky ins Rennen, einer Neuentwicklung, die in hoher Stückzahl auch von den US Marines geordert wird. Konkurrent Boeing bewirbt sich mit dem seit Jahrzehnten bewährten Hubschrauber CH-47. Die Bundeswehr will Anfang 2021 über die Vergabe des neuen Transporthubschraubers entscheiden. Im Bundeshaushalt sind dafür nach Angaben von Rheinmetall 5,6 Milliarden Euro eingestellt. Der davon in Deutschland erbrachte Anteil belaufe sich auf einen jährlich dreistelligen Millionenbetrag, so Schmidt.

Gespräche mit Rathaus und Flughafenbetreiber

Für den Sikorsky Hubschrauber CH-53K spricht laut Schmidt, dass er ein modernes Luftfahrzeug ist und sich dank seiner fortschrittlichen Avionik sehr gut fliegen lässt – auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Zudem könne er mehr Lasten aufnehmen als der Hubschrauber der Konkurrenz. „Ein Beispiel: Für Löscheinsätze bei großen Waldbränden kann er bis zu 12.000 Liter Wasser transportieren, der von Boeing bis zu 7.000.“ Und der CH-53K fliege mit der Fracht weiter und auch schneller. Schmidt weiter: „Die drei- bis vierfache Menge pro Tag ist da drin. Der Einzelpreis pro Hubschrauber fällt bei Sikorsky höher aus – man bekommt aber eben auch mehr dafür.“

Rheinmetall und das US-Unternehmen sind nach eigenen Angaben bereits im Gespräch mit Vertretern der Landespolitik, der Leipziger Wirtschaftsförderung sowie des Flughafenbetreibers. „Wir freuen uns über die bislang sehr positive Resonanz“, so Schmidt.

