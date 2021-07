Flughafen Leipzig/Halle – wie geht es mit dem Ausbau weiter?

Leipzig

Die Kritik am Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle wächst. Was genau geplant ist, warum die Einspruchsfrist gegen das Vorhaben verlängert wurde und welche Befürchtungen Bürgerinitiativen haben.

Warum wird der Frachtbereich am Flughafen erweitert?

DHL betreibt am Flughafen Leipzig/Halle ein Drehkreuz. Aktuell starten und landen jede Nacht etwa 60 Maschinen. Die Posttochter rechnet mit weiterem Wachstum und will künftig mehr Flieger abfertigen. Dazu sind weitere Park- beziehungsweise Abstellflächen für die Maschinen nötig. Aus diesem Grund hat die Flughafen Leipzig/Halle GmbH bei der Landesdirektion Leipzig den über 300 Millionen Euro teuren Ausbau des Frachtbereichs am DHL-Kreuz beantragt. Geplant ist die Flächen um 66 Hektar zu erweitern.

Wie viele Flieger haben dann Platz?

Aktuell gibt es 60 Stellplätze für Flieger. Nachdem Ausbau sollen es 90 bis 100 Plätze sein. Ein Teil der Erweiterungsflächen ist laut Flughafen für Rollwege, für die Enteisung der Maschinen und eine Schneedeponie vorgesehen. Hinzu kommen Aufenthalts- und Sanitärräume für Beschäftigte und eine Energiestation.

Mit welchem Wachstum ist bei den Flugbewegungen zu rechnen?

Rund 80.000 Starts und Landungen gab es im Jahr 2019. Die Flughafen GmbH geht ab 2032 von jährlich 118.000 Flugbewegungen aus. Peter Richter, Vorsitzender der IG Nachtflugverbot, rechnet nach dem Ausbau sogar mit 130.000 Starts und Landungen. „Bislang wird immer nur vom DHL-Wachstum gesprochen. Aber auch Amazon will von Leipzig/Halle aus mit 50 Maschinen fliegen. Zudem gibt es Vereinbarungen mit chinesischen Airlines über Frachtlieferungen in erheblichem Umfang“, sagt Richter, der in Döllnitz wohnt, einem Ortsteil der Gemeinde Schkopau im Saalekreis. Der 58-Jährige ist nach eigenen Angaben ein vom Fluglärm Betroffener – sein Haus liegt rund zwölf Kilometer vom Flughafen entfernt.

Wie wird sich das Wachstum auf den Nachtflugverkehr auswirken?

Leipzig/Halle ist vor Hongkong und Cincinnati das bedeutendste internationale Drehkreuz von DHL Express. Das Unternehmen fliegt vorwiegend nachts. In der Leipziger Stadtverwaltung rechnet man damit, dass sich die weitere Entwicklung am Flughafen vorwiegend tagsüber abzeichnen wird. Allerdings gibt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung zu bedenken: „Ohne eine Entwicklung am Flughafen und ohne Nachtflugmöglichkeit wird es nicht gehen.“ Die in der IG Nachtflugverbot Leipzig/Halle engagierten Bürgerinitiativen („Gegen die neue Flugroute“, „Bündnis gegen den Ausbau des Frachtflughafens“) warnen indes vor einer Zunahme des nächtlichen Flugbetriebs. „Ich rechne damit, dass 90 Prozent aller Flüge in der Nacht stattfinden werden“, so Vereinschef Richter. „Die Lärmbelastung wächst damit erheblich.“

Wie viele Einwendungen gegen das Projekt gibt es?

Nach Auskunft der Landesdirektion sind bislang 3974 Widersprüche von insgesamt 5638 Einzelpersonen eingegangen. Da es Kritik an der zu kurzen Einspruchsfrist gegeben hat, wurde diese anfangs von einem auf zwei Monate verlängert. Dabei blieb es nicht. Um sich nicht den Vorwurf machen zu lassen, Betroffene in Corona-Zeiten nicht ausreichend angehört zu haben, gibt es jetzt eine zweite Anhörungsrunde. Die Unterlagen liegen bis 27. Juli 2021 in den Verwaltungen von 17 Städten und Gemeinden aus, in denen sie schon im letzten Jahr einzusehen waren. Die Landesdirektion will jetzt auch ein von den Grünen vorgelegtes lärmmedizinisches Gutachten prüfen. Es geht nach Auskunft der Grünen-Landtagsfraktion auf mögliche gesundheitliche Folgen ein, die Fluglärm insbesondere während der Schlafenszeit verursacht. Gesetzlich vorgeschrieben ist ein solches Gutachten im aktuellen Planfeststellungsverfahren nach LVZ-Informationen nicht. Das Gutachten sei ein Meilenstein, so Richter. Seit Jahren mache man auf die gesundheitlichen Folgen des Lärms aufmerksam ohne gehört zu werden.

Stimmt es, dass sich die Stadt Leipzig gegen den Ausbau stemmt?

Das stimmt so nicht. OBM Jung hebt immer wieder die Bedeutung des Flughafens hervor. Er sei für die Entwicklung Leipzigs wesentlich und schaffe Arbeitsplätze – auch durch die vielen Ansiedlungen im Umfeld. Laut Flughafengesellschaft entfallen allein 8200 Stellen am Airport auf Luftfracht und Logistik. Die Stadtverwaltung unterstützt den Ausbau, hat aber auch konkrete Forderungen, wie zum Beispiel den Verzicht auf die kurze Südabkurvung sowie eine gleichmäßige Auslastung der beiden Start- und Landebahnen. Der Stadtrat Leipzig hat diese und weitere Forderungen in einem 16-seitigen Katalog aufgelistet und der Landesdirektion übergeben. Richter von der IG Nachtflugverbot: Im Planfeststellungsverfahren werde nicht über Flugrouten verhandelt. Er geht davon aus, dass mit dem Ausbau beide Start- und Landbahnen in der Nacht ausgelastet sein werden, was nicht zu einer Reduzierung der Flugrouten führen könne. „Niemand im Umfeld des Flughafens sollte künftig darauf bauen, nicht betroffen zu sein.“

Wann soll mit der Erweiterung begonnen werden?

Die Einsprüche werden dem Flughafenbetreiber übermittelt und um dessen Stellungnahme gebeten. Gegebenenfalls muss der Flughafen seine Pläne ändern. Auch Klagen gegen das Projekt sind möglich. Sollte die Landesdirektion das Vorhaben genehmigen, werde gebaut. Der Flughafen spricht von 24 Monaten Bauzeit.

Ist mit einer Verschärfung der Kritik am Ausbau zu rechnen?

Ja, davon gehe man fest aus, heißt es bei den Linken in Sachsen. „Der Flughafen war und ist zwar ein Jobmotor für die Region. Mit seinem Wachstum nehmen aber auch die Probleme zu“, sagt Linken-Politiker Marco Böhme. Der Ausbau stehe nicht im Einklang mit den Beschlüssen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Die IG Nachtflugverbot fordert eine Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens. Die Linken wollen die Fluggesellschaften verpflichten, mehr in alternative Antriebe zu investieren, vorwiegend in Wasserstoff. Außerdem kritisieren sie, dass der Flughafenbahnhof ungenutzt ist. Würde, wie geplant, zwischen Leipzig und Frankfurt/Main Fracht auf der Schiene verkehren, könnte die Zahl der innerdeutschen Frachtflüge stark reduziert werden. Der Flughafenbahnhof sei ein Millionengrab. Beim Flughafen heißt es hingegen, dass der Bahnhof genutzt wird. An sechs Tagen in der Woche würde Seefracht mit dem Zug aus Bremerhaven und Hamburg nach Leipzig transportiert und umgeladen. Inwieweit DHL plane, Fracht auf der Schiene zu transportieren, sei nicht bekannt.

Was ist dran an der Kritik, dass die Öffentlichkeit über das Ausbauprojekt zu spät informiert wurde?

Einige Bürgerinitiativen haben kritisiert, dass der Flughafen das Projekt hätte früher und ausführlich vorstellen müssen. Dem widerspricht der Flughafen vehement. Man habe bereits Ende 2018 „zum Teil gemeinsam mit DHL regelmäßig und transparent über die Pläne am Flughafen auf dem Laufenden gehalten – auch über die formalen Anforderungen des Genehmigungsverfahrens hinaus“, so ein Sprecher des Flughafens. „Im Januar 2020 gab es die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, in der das Vorhaben zum Ausbau erläutert wurde.“

Von Andreas Dunte