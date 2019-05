Leipzig

Am Flughafen Leipzig/Halle ist der Kontrollbereich am Sonntagmittag kurzzeitig gesperrt worden. Aus noch ungeklärter Ursache hätten sich ankommende Passagiere um etwa 13 Uhr mit abreisenden Fluggästen vermischt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Da die ankommenden Passagiere aus Hurghada in Ägypten zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell in den Schengenraum eingereist waren, wurde der Flughafen-Kontrollbereich geräumt.

Der Bereich sei nach verbotenen Gegenständen abgesucht worden, etwa 500 Passagiere wurden außerdem kontrolliert. Die Ermittlungen seien um 13.40 Uhr abgeschlossen worden. Die Bundespolizisten hätten keine Auffälligkeiten festgestellt, sagte der Sprecher.

Zum Ausmaß der Behinderungen im Flugverkehr machte ein Sprecher des Airports keine offiziellen Angaben. Laut Flughafen-Homepage verspäteten sich jedoch fünf Abflüge am frühen Nachmittag erheblich. Die Flieger nach Zürich, Heraklion, Hurghada, Rhodos und Frankfurt/Main hoben 30 bis 80 Minuten später ab als geplant.

Von RND/dpa/nöß