Zwei Wochen nach den Protesten von Klima-Aktivisten am Flughafen Leipzig/Halle gibt es Kritik an der Kommunikation der Polizei. Die Behörde soll Falschinformationen nicht korrigiert haben, heißt es in einer Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Das sagen Polizei und DHL zu den Vorwürfen.