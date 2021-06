Flughafen Schkeuditz: Ärger um laute Antonovs aus Afghanistan

Schkeuditz

Am Flughafen Leipzig/Halle droht Ungemach: Anwohner Thomas Pohl aus Rackwitz hat beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) Anzeige erstattet – wegen zweier Verstöße gegen von der Deutschen Flugsicherung (DFS) festgelegte Abflugrouten. Konkret seien am Donnerstagabend gegen 20 Uhr und gegen 20.35 Uhr zwei Antonov-124-Frachtmaschinen nach Afghanistan rechtswidrig abgeflogen, so Pohl.

Kehre sei rechtswidrig gewesen

„Die genehmigten und im Luftfahrthandbuch veröffentlichten An- und Abflugrouten für den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle sehen eine so eng geflogene Kehre von 180 Grad nicht vor“, meint er. „Und das auch noch mit den riesigen Antonovs! Die festgelegten Flugrouten sind klar definiert und dienen in erster Linie der Sicherheit sowie dem Umwelt- und Gesundheitsschutz.“ Er fordere die DFS auf, endlich alles zu tun, damit die Flugverstöße am Flughafen Leipzig/Halle nicht nur spürbar sanktioniert, sondern auch endlich unterbunden werden.

Gewitterfront ein Grund für Abweichen von Route

Die DFS selbst kann zum konkreten Vorfall nichts sagen, die Anzeige wird von der Aufsichtsbehörde behandelt, also dem BAF. „Wenn sich aber ein Pilot nicht an Höhe, Route oder anderes hält, wird vom Lotsen der Verstoß sofort ans Bundesaufsichtsamt gemeldet“, erklärt Sandra Teleki von der DFS. Dort werde der Vorgang dann umfassend kontrolliert. „Grundsätzlich dürfen Piloten auch von den festgelegten Routen abweichen – wenn es dafür einen Grund gibt und es mit dem Lotsen abgestimmt ist.“ Gründe könnten unter anderem Gewitterfronten oder Notfälle sein.

Zehn Flüge pro Woche aus und nach Afghanistan

Derzeit finden wöchentlich etwa zehn Flüge zusätzlich zum regulären Betrieb am Airport Leipzig/Halle statt. Der Grund: Die Bundeswehr lässt Material aus Mazar-i-Sharif in Afghanistan einfliegen. Fahrzeuge, Hubschrauber, Sanitätsmaterial – all das wird nach Deutschland zurückgebracht.

Etwa 800 Containeräquivalente müssen zurück

Am 14. April haben die Außen- und Verteidigungsminister der Nato das Ende des fast 20 Jahre dauernden gemeinsamen Einsatzes besiegelt. Das stellt auch die Bundeswehr vor große Herausforderungen. Personal und Material muss gesichert und geordnet zurückgeführt werden. „Das zurückgeführte Material umfasst insgesamt mehr als 10.000 Artikelnummern“, erklärt Pressestabsoffizier Christian Wolf vom Logistikkommando der Bundeswehr. „Etwa 800 Containeräquivalente müssen zurückgeführt werden.“ Gerechnet werde mit handelsüblichen 20-Fuß-Containern. Neben Fahrzeugen, Hubschraubern, Waffen, Munition und IT-Geräten kommt auch ein 100-Tonnen-Kran mit einem Eigengewicht von 48 Tonnen am Flughafen Leipzig/Halle an.

Schkeuditz seit vielen Jahren Bundeswehr-Drehkreuz

Der Schkeuditzer Airport ist seit vielen Jahren die Drehscheibe für die logistische Unterstützung bei den Einsätzen der Bundeswehr. „Von hier gehen die meisten Flüge mit Material in die Einsätze oder kommen von dort mit Material zurück“, so Wolf. Denn: „In Leipzig befindet sich die Betriebsbasis der Antonov Salis Logistics, unser Haupt-Lufttransporteuer.“ Daher sei es nur logisch gewesen, den Flughafen für die Rückverlegung aus Afghanistan zu nutzen.

Länge des Einsatzes geheim

Nach Ankunft in Schkeuditz wird das Material zunächst in die jeweils zuständigen Depots gebracht und auf Schäden überprüft. „Nach einer möglichen Instandsetzung stellen wir es der Truppe in Deutschland oder anderen Auslandseinsätzen der Bundeswehr wieder zur Verfügung“, erklärt Wolf. Wie lange die Flüge noch laufen, dazu sagt die Bundeswehr nichts. „Aus Gründen der militärischen Sicherheit können wir dazu keine Angaben machen“, so Wolf.

Von Linda Polenz