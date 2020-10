Leipzig

Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) gehört zu den Gewinnern in der diesjährigen Klinik-Rangliste des Magazins „Focus Gesundheit“. In den Top 100 der Krankenhäuser in Deutschland landet das UKL wie im Vorjahr auf dem sechsten Platz. Die übrigen Leipziger Einrichtungen haben es zwar nicht unter die 100 Besten geschafft. Doch auch Fachabteilungen des Klinikums St. Georg, Helios Park-Klinikums und Herzzentrums erreichen bei der Behandlung bestimmter Erkrankungen die jeweiligen Spitzengruppen. Für das 100er-Ranking addiert das Recherche-Institut „Munich Inquire Media“ die in den verschiedenen Feldern erreichten Punkte. Insofern haben große Häuser die besseren Voraussetzungen, um oben zu landen.

Das UKL schafft es in 31 Bereichen in die Empfehlungsliste, bei 15 davon sogar in die jeweilige Spitzengruppe: bei Darm- sowie Prostatakrebs, Depressionen, Diabetes (Erwachsene und Kinder), Hautkrankheiten, Leukämie, Nuklearmedizin, Risikogeburten, Schlaganfall, Strahlentherapie sowie Adipositas-, Kinder-, Unfall- und Wirbelsäulen-Chirurgie.

Anzeige

Stärken von St. Georg und Helios

Das Klinikum St. Georg taucht vierfach auf, zwei Mal davon in der jeweiligen Spitzengruppe: Das Schwerbrandverletztenzentrum wird im Bereich „plastisch-rekonstruktive Chirurgie“ gelobt, auch für die Expertise in Gallenblasen- und Gallenwegs-Chirurgie gibt es Bestnoten. Außerdem wird das St. Georg bei Risikogeburten empfohlen und auch bei Brustkrebs – ebenso das UKL, allerdings landen in der Brustkrebs-Therapie beide nicht im Spitzenfeld.

Das Helios Park-Klinikum wird zwei Mal genannt, für Zwangsstörungen in der Spitzengruppe, zudem erhält die Schulter-Chirurgie gute Noten (wie auch das UKL). Das ebenfalls vom Helios-Konzern betriebene Herzzentrum gehört in der Herzchirurgie und in der Kardiologie zur bundesweiten Spitze. Bereits in der Focus-Liste der Top-Ärzte waren im Sommer fünf Mediziner des Herzzentrums und zwei des Park-Klinikums vertreten.

Niedergelassene Ärzte befragt

Die private MIO-Sportklinik erhält eine Empfehlung bei Knie-Erkrankungen an Kreuzband und Meniskus. Die sonstigen Leipziger Krankenhäuser sind nicht zu finden. „Die Qualifikation der vielen Kliniken, die wir in den Empfehlungslisten nicht nennen, wird selbstverständlich nicht angezweifelt“, stellt die Focus-Redaktion dazu fest. Das Auswahlverfahren hatte fünf Stufen. Die wesentliche Hürde: eine Befragung niedergelassener Haus- und Fachärzte, die Patienten in Kliniken überweisen, sowie Telefon-Interviews mit laut Focus „ausgewiesenen Medizin-Experten“.

In den akkumulierten Top 100 landen lediglich die Berliner Charité als Gesamtsieger sowie die Universitätsklinika Heidelberg, Schleswig-Holstein, Dresden und München vor dem UKL. Der Medizinische Vorstand Christoph Josten spricht von einem „tollen Ergebnis“, das gerade in der Corona-Zeit „eine wohltuende Bestätigung“ für die engagierten Mitarbeiter bedeute.

Von Mathias Wöbking