Förster planen weitere Fällungen im Leipziger Stadtwald

Leipzig

Leipzigs Förster wollen im Stadtwald wieder über tausend Bäume fällen lassen. Dies kündigte am Freitag im Neuen Rathaus Andreas Sickert, Abteilungsleiter Stadtforsten, an. Die Fällaktion werde bis Ende Januar dauern und in die Erstellung des Planes seien die Naturschutzbehörden und die Naturschutzverbänden einbezogen worden, erklärte Leipzigs oberster Förster. Die Erlöse aus dem Verkauf der gefällten Bäume bezifferte Sickert auf Nachfrage mit 90 000 bis 100 000 Euro. „Unsere Aufwendungen für die Fällungen sind aber doppelt so hoch“, betonte er. „Wir machen Verlust.“

Leipzigs Forstwirtschaftsplan 2019 auf einen Blick – für die Umsetzung ist noch grünes Licht vom Stadtrat erforderlich. Quelle: Stadt Leipzig

Betroffen von der Fällaktion ist besonders die Nonne im Auwald, wo 2315 Festmeter eingeschlagen werden sollen. Auf der Westseite des Cospudener Sees sollen 2235 Festmeter fallen, im Connewitzer Holz 1868 Festmeter. Eingeschlagen wird auch an der Lauer (1355 Festmeter), in der Burgaue (911 Festmeter), im Revierort Gottge und Cottaweg (713 Festmeter) sowie im Plaußiger Wäldchen (516 Festmeter).

Biologische Vielfalt und Verkehrssicherheit

Begründet werden die Fällungen mit dem Ziel, in den Wäldern die biologische Vielfalt zu erhalten und insbesondere den Anteil der Stieleichen zu erhöhen. Durch Fällungen an den Wanderwegen werde auch die Verkehrssicherheit gewährleistet, heißt es. Durchgeführt würden Auslichtungen, Jung- und Altdurchforstungen, Jungwuchs- und Jungbestandspflege sowie das Fällen von absterbenden Bäumen. Im Anschluss an die Fällungen könnten auf rund 2,6 Hektar Pflanzfläche rund 26 000 Bäume in die Erde kommen. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Verjüngung des Leipziger Stadtwaldes.

Nukla-Verein kritisiert Abholzungen

Kritik an dem Plan gab es am Freitag vom Verein „Naturschutz und Kunst Leipziger Auwald“ (Nukla). „Es gab keine rechtskonforme öffentliche Einbeziehung der anerkannten Naturschutzverbände“, widersprach Vereinschef Wolfgang Stoiber der Darstellung des Rathauses. Die Forstwirtschaftspläne würden auch nicht den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. „Das Abholzen naturnaher Laubholzbestände zum Zwecke der Nachpflanzung von Forstpflanzgut ist weder mit dem Naturschutzgedanken noch der Zielstellung einer klimagerechten Wirtschaftsweise vereinbar“, so der Nukla-Chef. Gleichzeitig forderte er „eine komplexe Herangehensweise zur Umsetzung ökologischer Belange“. Dann wären Fällungen in einem so großen Ausmaß nicht mehr nötig. „Wir hoffen sehr, dass der neue Stadtrat den Forstwirtschaftsplan komplett ablehnt“, so Stoiber. Leipzig brauche mehr Bäume, nicht weniger.

Von Andreas Tappert