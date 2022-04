Folgen der Preissteigerung: So viel kostet Eis jetzt in Leipzig

Leipzig

Mit den steigenden Temperaturen wächst die Lust auf Gefrorenes: Die große Zeit der Eisläden beginnt. Allerdings waren die Aussichten für die Saison schon mal besser, denn auch hier sind die Preissteigerungen angekommen. Viele Betreiberinnen und Betreiber können es nicht vermeiden, die Entwicklung an die Kundschaft weiterzugeben.

Zwischen 10 und 20 Prozent liegt der Anstieg bei Zutaten für die Eissorten, den Melanie Mehlitz verzeichnet. „Für Milch, Butter oder Sahne beispielsweise müssen wir spürbar mehr bezahlen“, so die Junior-Chefin der Eisdiele Pfeifer, dessen Einrichtung den Charme der 50er-Jahre atmet. Deshalb erhöht das Café in der Kochstraße 20 den Preis pro Kugel von 1,30 auf 1,50 Euro.

Hoffnung auf gute Saison

„Solche Schritte sollte man natürlich nicht allzu oft gehen“, weiß Mehlitz. Sie hofft auf eine warme, sehr gute Saison, „denn schon die Corona-Lockdowns haben uns zu schaffen gemacht, nun sorgen die steigenden Preise für das nächste Problem. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.“ Und selbstverständlich würden sich auch die höheren Stromkosten bemerkbar machen.

Für Jens Torge im „Eisprinz“ im westlichen Zentrum kommt ein kritischer Punkt hinzu: Die nahe gelegene Baustelle an der Käthe-Kollwitz-Straße könnte einige daran hindern, den Laden in der Sebastian-Bach-Straße anzusteuern, zumal die Parkplätze so rar sind wie nie. Daneben registriert Torge wie alle anderen das Preiswachstum von Zutaten für sein Softeis, nämlich „zwischen 20 und 25 Prozent“. Zwar wird er das nicht im 1:1-Verhältnis weiterreichen („das kann ich nicht machen“), ist aber zur Erhöhung gezwungen.

Das Jammern vermeiden

Eine kleine Portion kostet beim Eisprinz nun 2,30 statt zuvor 2 Euro, die große 3,50 statt 3 Euro – eingeschlossen bleiben die vor allem von Kindern geliebten Toppings wie Streusel, Marshmallows und Lutscher. „Natürlich ist die aktuelle Situation schwierig“, konstatiert Torge, „aber ich bin kein Typ, der ständig jammert. Ich habe schließlich auch eine wunderbare Stammkundschaft – und auf die kann ich zählen.“

Gezählt hat auch Eugen Hendrich, der in der Waldstraße seinen Softeisladen betreibt, als der Blick auf die Rechnungen von Lieferanten fiel. „Ich dachte zuerst: Die müssen sich vertan haben.“ Für Waffeln beispielsweise muss er rund 20 Prozent mehr überweisen, und auch die Fruchtkomponenten für seine ausgewählten Sorten, für die Kundinnen und Kunden an heißen Tagen Schlange stehen, kosten mehr. Natürlich hat ebenso der Warentransport durch die ausgeuferten Kraftstoffpreise einen Anteil an der Verteuerung.

„Halte an Preisen fest“

Und dennoch: „Vorerst halte ich an meinen bisherigen Preisen fest“, so Hendrich. Bei einer kleinen Portion bleibt es also bei 2, eine große gibt es für 3 Euro. „Ich kann nicht ausschließen, im Lauf der Saison an der Schraube drehen zu müssen, aber ich möchte es so lange wie möglich vermeiden.“ Wie Hendrich verfährt auch das „Lui Lui“ in der Georg-Schwartz-Straße: So lange es geht, kostet die kleine Kugel weiterhin 1,20 und die große 1,50 Euro.

Es sind viele Faktoren, die den Preis pro Kugel oder Portion ausmachen. Da sind die Rohstoffe wie Milch und Sahne, Zucker und Butter sowie Früchte, Gewürze, Nüsse und Schokolade. Nicht zuletzt müssen Miet-, Betriebs- und Personalkosten eingerechnet werden. Apropos, Melanie Mehlitz nennt eine weitere Herausforderung, die quasi vor der Tür wartet: „Dass ab Oktober der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro gilt, macht die Lage nicht einfacher.“

Von Mark Daniel