Leipzig

Das Sturmtief sorgte am Donnerstag in Leipzig für Verwüstung und Zerstörung. Zahlreiche Bäume knickten um, Züge fielen aus und im Umland war sogar der Strom weg. Doch auch am Freitag sind die Auswirkungen von „Hendrik“ und „Ignatz“ noch zu spüren.

Wildpark vorerst geschlossen

Während der Zoo wieder geöffnet ist, bleibt der Leipziger Wildpark vorerst für Besucher geschlossen. Wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Freitag mitteilte, bleibt der Connewitzer Park im Zuge der Beseitigung der Sturmschäden voraussichtlich bis zum 1. November gesperrt.

Der Sturm verursachte im gesamten Stadtwald erhebliche Schäden wie umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste. Die Aufräumarbeiten werden einige Tage in Anspruch nehmen. Das Amt für Stadtgrün und Gewässer rät zu Vorsicht: „Ein Betreten des Waldes bei Unwetterwarnungen, Starkwind oder Sturm kann lebensgefährlich sein und sollte grundsätzlich vermieden werden.“ Auch der Staatsbetrieb Sachsenforst warnt davor, den Wald in den nächsten Tagen zu betreten. Angebrochene Äste oder entwurzelte Bäume könnten auch noch in den kommenden Tagen herabfallen oder umstürzen.

Verschlossenes Tor zum Leipziger Wildpark. Quelle: Andre Kempner

Dutzende Bäume müssen gefällt werden

Um die Sicherheit in den Wäldern zu gewährleisten, sind in den kommenden Wochen Baumpflege- und Fällarbeiten nötig. Auch am Fockeberg müssen 19 Bäume gefällt werden. Im Leutzscher Holz an den Waldwegen nördlich der Hans-Driesch-Straße bis zum Heuweg, Lemseler Weg, Max-Liebermann-Straße werden 35 Bäume gefällt.

Entlang des Cottaweges, der Friesenstraße und von Waldwegen südlich der Hans-Driesch-Straße sind 34 Bäume betroffen. Im Stötteritzer Wäldchen werden ebenfalls einige Bäume gefällt. Außerdem werden an allen Standorten Äste zurückgeschnitten oder Kronen eingekürzt.

Öffentlicher Nahverkehr stabil

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) gibt es am Freitag keine Einschränkungen mehr. Bereits seit Donnerstagabend um 19.30 Uhr sind alle Schäden entfernt, berichtet Pressesprecher Marc Backhaus. Durch den schnellen Einsatz und die gute Koordination der Feuerwehr konnten die Straßen zügig von Ästen und herumfliegenden Gegenständen befreit werden. Leitungen oder Bahnschienen wurden nicht schwer beschädigt. „Wir sind glimpflich davon gekommen und hoffen, dass die Situation stabil bleibt“, berichtet Backhaus.

Bahnverkehr normalisiert sich

Ähnlich wie das Wetter normalisiert sich der Bahnverkehr in Sachsen allmählich. Bundesweit komme es noch vereinzelt zu Beeinträchtigungen, es seien jedoch keine Strecken mehr komplett wegen Unwetterschäden gesperrt, hieß es am Freitagmorgen auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Die Mitteldeutsche Regionalbahn meldete allerdings Sturmschäden an der Infrastruktur. Es komme daher zu Verspätungen auf den Linien des RE 3 und RE 30 zwischen Dresden, Chemnitz und Zwickau sowie in Richtung Hof. Auch auf der Linie RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz sowie beim RE 110 zwischen Leipzig und Döbeln sei mit Verspätungen zu rechnen.

Weiterhin stürmisch in Sachsen

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll der Wind am Freitag in Sachsen erneut auffrischen. Im Bergland und in exponierten Lagen ist vermehrt mit stürmischen Böen zu rechnen. Auf dem Fichtelberg können laut DWD orkanartige Böen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde auftreten. Zum Abend hin soll der Wind wieder abflauen. In der Nacht zum Samstag ist den Angaben zufolge nur noch vereinzelt mit stürmischen Böen zu rechnen.

Von Yvonne Schmidt/dpa