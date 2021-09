Leipzig

Leipziger Allasch, Gose, die Goethe-Praline – die Messestadt hat auch kulinarisch viel zu bieten. Bei einem Food Festival am Sonnabend (4. September) wollen Gästeführer von der Agentur Evendito sowie Leipzig Details Stadtführungen diese den Einheimischen und Besuchern nahebringen. Deshalb wurden für ein „Food Festival Leipzig“ gleich sieben Touren organisiert, bei denen diese regionale Spezialitäten kennenlernen können. „Besondere Läden und Restaurants werden besucht und erlebbar gemacht“, kündigt Gästeführer Michael Schaaf von Leipzig Details an. „Dabei werden Speisen und Getränke vorgestellt, welche in der Region produziert sind und kurze Transportwege haben.“

Besuch in Bierothek und Chocolaterie

Unter den kulinarischen Themen wie Bier, Schokolade, Leipziger Allasch oder regionale Spezialitäten wurden die Vorlieben der Teilnehmer in die passenden Touren gepackt. Zu den Stationen gehören: die Bierothek Leipzig mit Synde Bräu, Restaurant Lerchennest mit Leipziger Gose, Eisbar Pinguin mit Leipziger Kakao, Goethe Chocolaterie mit Goethe-Praline und Goethe Kaffeerösterei mit dem Kaffee Leipziger Mischung. Ausgewählte Teilnehmer erhalten übrigens den Leipziger KultBeutel mit einer Grafik von Andrè Martini.

Konzept erhielt einen Tourismuspreis

Das Konzept hat einen Preis im Rahmen des „Denkzeit Event – der Wettbewerb für die sächsische Eventbranche“ gewonnen. Die Durchführung des Wettbewerbs erfolgt im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus durch den Landestourismusverband Sachsen in Kooperation mit Kreatives Sachsen.

Die kostenpflichtigen Touren, für die sich Interessierte online anmelden können, starten zwischen 10 und 18 Uhr stündlich am Alten Rathaus.

Von M.O.