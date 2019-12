Forscher: Nichtstun schadet der Artenvielfalt im Leipziger Auwald

Leipzig

Der Auwald bewegt die Gemüter immer stärker. Jetzt beantragt auch die Stadtratsfraktion von B90/Grüne mehr Informationen für die Bürger rund um geplante Maßnahmen. Derweil haben neun Wissenschaftler von Leipziger Forschungseinrichtungen ein ausführliches Papier veröffentlicht, in dem sie erklären, warum Nichtstun im Auwald die Artenvielfalt gefährdet.

Mehr Kommunikation erwünscht

Die Stadt solle ein Kommunikationskonzept für den Auwald und alle dort geplanten Maßnahmen aufstellen, beantragen die Grünen. „Dabei ist sicherzustellen, dass die Bürger der Stadt umfassend und frühzeitig über die Maßnahmen im Wald und die Entwicklung des selbigen, insbesondere hinsichtlich des Forstwirtschaftsplans informiert werden und die Hinweise der Bürger*innen einbezogen und beachtet werden“, heißt in dem Antrag. Neben der Diskussion in der AG Stadtwald und dem Naturschutzbeirat solle es jährlich mindestens zwei Bürgerversammlungen über das aktuelle Geschehen geben. Grund: Es fehle zum Teil an Kenntnis an den Zusammenhängen zwischen Forsteinrichtung und Forstwirtschaftsplan.

Missverständnisse im Umlauf

Zu den Missverständnissen hatten in den vergangen Jahren unter anderem Thesen beigetrage, dass der Auwald nur in Ruhe gelassen werden müsse, dann werde sich alles schon richten. Angeführt wurde auch ein Lübecker Modell der Waldbewirtschaftung, das ähnliches versprach.

Die Leipziger Wissenschaftler vom Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Fakultät für Lebenswissenschaften der Uni Leipzig und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung setzen sich genau und intensiv mit diesen Thesen auseinander – und widerlegen sie in ihrer zehnseitigen Analyse. „Ohne steuerende forstwirtschaftliche Eingriffe wird sich der Leipziger Auwald nach derzeitigem Wissensstand zu einer Ahorn-Dominanz entwickeln“, resümieren sie.-tv

Die Abhandlung soll in den nächsten Tagen für jedermann herunterladbar sein unter www.ufz.de/index.php?de=14487

