Welches Klima über den Leipziger Bäumen herrscht, wird Ronny Richter gleich am eigenen Leib spüren. „Bei 35 Grad ist es oben kaum auszuhalten“, stöhnt er. Ein Griff an die Fernsteuerung, und die Gondel des Auwaldkrans schaukelt knapp 40 Meter in die Höhe. An diesem Tag ist der Himmel jedoch bedeckt, es hat geregnet und ist angenehm frisch. „Hier oben gibt es generell keine Mücken“, sagt Richter. „Ein großer Vorteil.“ Er lächelt. Der 38-jährige Biologe spricht von seinem Arbeitsplatz. In manchen Wochen ist er an fünf Tagen vor Ort, oft aber auch nur an einem Tag. Nach dem Studium machte er extra den Kran-Führerschein.

In der Ferne sind der Uniriese und das Wintergartenhochhaus zu erspähen, in die andere Richtung das Rathaus von Wahren. Dazwischen: die Neue Luppe, ein paar Straßen – und vor allem viele Bäume. Das Leben scheint fern, aber das gilt natürlich nur für das menschliche Leben, die Zivilisation. „Hier ist überall Leben“, stellt Richter klar. Auf nur 18 Bäumen rund um den Kran haben sie 566 Käferarten angetroffen. Das sind acht Prozent aller Käfer, die in Deutschland vorkommen. 114 davon sind vom Aussterben bedroht und stehen auf der Roten Liste. 30 verschiedene Flechtarten, 20 unterschiedliche Moose haben sie hier vorgefunden.

Größte biologische Oberfläche der Welt

Genau darum geht es auf dem Kran: Das Zusammenspiel von Pflanzen und Tieren ist im Ökosystem der Baumkronen ähnlich wenig erforscht wie in der Tiefsee. Der Zoologe Martin Schlegel, Seniorprofessor der Universität Leipzig, hebt die Bedeutung von geschätzten 100 Millionen Quadratkilometern Blattfläche auf der Erde hervor: „Die Kronenräume der Wälder stellen die größte biologische Oberfläche der Welt dar.“ Seit 20 Jahren ermöglicht der Kran im Naturschutzgebiet Burgaue, einige Forschungslücken zu schließen. Auf einem 120 Meter langen Gleis kann das Gefährt mehr als 800 Baumkronen ansteuern. Weltweit existieren weniger als 20 solcher Kräne. Der nächstgelegene steht in der Schweiz. Daher pilgern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Ländern und Disziplinen in den nördlichen Leipziger Auwald.

Am Boden: Mit einer Fernsteuerung kann Ronny Richter die Gondel, in der er steht, nach oben steigen lassen. Quelle: André Kempner

Richter erfüllt eine Doppelaufgabe: An der Uni Leipzig und im Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) forscht er selbst; darüber hinaus ist er am Kran der „Plattform-Manager“ und somit Dienstleister der Kolleginnen und Kollegen. Momentan koordiniert er für zehn unterschiedliche Forschungsgruppen die Termine dort. Die Vielfalt der Wissenschaftler ist fast so groß wie die der Pflanzen- und Tierarten.

Zu 95 Prozent arbeite er am Schreibtisch und starre auf einen Computer-Bildschirm, sagt Teja Kattenborn. „Ich genieße es sehr, zur Abwechslung draußen in der Realität zu sein.“ Kattenborn ist Umweltwissenschaftler am Fernerkundungszentrum der Uni Leipzig. Normalerweise wertet er Satellitendaten aus, um herauszufinden, wie und in welchen Stockwerken Trockenheit Wälder unter Stress setzt. Mit seinem Team macht er sich darüber hinaus zunutze, dass die Bäume rund um den Kran verkabelt sind „wie ein Patient auf der Intensivstation eines Krankenhauses“.

Bakterien sind die kleinsten Bewohner – und die zahlreichsten

Sensoren und Zeitraffer-Kameras erfassen kontinuierlich, was passiert. Wo welken Blätter oder rollen sich zusammen? Ungefähr einmal im Monat kommt Kattenborn vorbei, um Batterien zu wechseln sowie Daten und Bilder auszulesen, die helfen, die gröber aufgelösten Fernerkundung-Signale besser zu verstehen. Die Meteorologen Michael Schäfer und Jakob Thoböll radeln meistens sogar wöchentlich hierher: Sie haben ebenfalls ein Messgerät auf dem Kran installiert und wollen ermitteln, wie die Bäume je nach Jahreszeit, Bewuchs und Wolkensituation das Sonnenlicht reflektieren.

Bei bewölktem Himmel ist es im Sommer angenehm auf dem Auwaldkran. Bricht die Sonne durch, kann es oben schnell sehr heiß werden. Quelle: André Kempner

Das Hochwasser von 2013 beschädigte den Auwaldkran schwer, doch 2014 ermöglichte das iDiv-Zentrum mit dem Freistaat Sachsen und der Firma Papenburg die Instandsetzung. Für die Mammutaufgabe der Dreiländer-Forschungsanstalt, Strategien gegen das Artensterben zu finden, ist der Koloss einfach von zu großem Wert. Die Jenaer Mikrobiologin Martina Herrmann untersucht mit ihrem Team, wie sich Bakterien-Gemeinschaften auf Blattoberflächen zwischen den Baumarten und Höhenstufen unterscheiden und wie die Mikroorganismen sich dort verbreiten. „Es sind die kleinsten, aber sicher auch die zahlreichsten Bewohner der Bäume“, sagt sie. Zoologe Martin Schlegel gehört wiederum zu einer Forschungsgruppe, die vom Kran aus nach Einzellern mit Zellkern suchen, nach sogenannten Protisten, über deren Vorkommen und Aufgaben im Kronenraum man bislang kaum etwas weiß.

Die Biologin Nora Haack vergleicht in ihrem iDiv-Projekt die holzbewohnenden Käfer der Baumkronen mit denen der Strauchschicht und erhofft sich davon neue Hinweise, welche Arten wirklich bedroht sind. „Wir vermuten, dass wir die Roten Listen, die auf Daten aus der Strauchschicht basieren, im Kronenraum kaum anwenden können“, erklärt sie. Ihre Kollegin Lisa Hahn identifiziert die Arten mittels einer DNA-Analyse. „Sie nach dem Aussehen zu bestimmen, ist sehr aufwändig und nicht bei allen Tieren eindeutig“, sagt sie. In den Baumwipfeln des Auwalds haben die Forscherinnen und Forscher beispielsweise seltene Urwaldreliktarten wie den Vielpunktierten Pappelbock oder den Feuerschmied aufgespürt. Sehr viel häufiger ist ihnen jedoch der asiatische Marienkäfer begegnet. Eine invasive Art, die hier noch 2003 nicht anzutreffen war.

Solche neu hinzukommenden Tiere führen dazu, dass sich die lokale Vielfalt zwar verändert, aber nicht unbedingt abnimmt – die Biodiversität im globalen Maßstab hingegen schon. „Generalisten setzen sich durch, die Nischen verschwinden“, befürchtet Richter. Sogar Waschbären gehören im Auwald mittlerweile zur Fauna. Für ihn werde das Ökosystem zwischen den Wipfeln und dem dunklen, feuchten Wald, wie ihn Spaziergänger erleben, zunehmend interessant, sagt der Plattform-Manager. „In der Mitte stoßen die Arten von oben und unten aufeinander. Hier ist die Biodiversität am größten.“

Aus der Ferne ist der Kran gut zu sehen. Je näher man allerdings kommt, desto mehr scheint er inmitten der Bäume zu verschwinden Quelle: André Kempner

Von ganz oben gerät nach den drei Dürrejahren 2018 bis 2020 aber auch häufig Tristesse in den Blick. Er zeigt auf die toten Äste einer Esche, die den Kampf gegen Trockenheit und Borkenkäfer verloren hat. Stieleiche und Ahorn haben ebenso massive Probleme. Linden und Hainbuchen halten sich wacker, „aber was bleibt langfristig übrig?“, fragt Richter. „Und wie lange kann man das dann noch Auwald nennen?“ Wenn sich ein Lebensraum verändert, sind Tier- und Pflanzenarten, die es sich dort eingerichtet haben, in ihrer Existenz bedroht. Die Klimaerwärmung ist einer der wesentlichen Treiber des Artensterbens und verantwortlich dafür, dass ganze Ökosysteme verschwinden. Ein intaktes Gehölz hingegen ist für die Stadt wie eine Klimaanlage. „Ein Baum verdunstet 300 bis 500 Liter Wasser am Tag, um sich und damit die Umgebung zu kühlen“, erläutert der Biologe.

Auch um das zu messen, hängen Sensoren an einigen Stämmen und Ästen. Gleich daneben eine Insektenfalle, eine Fledermaus-Horchbox, weiter oben Solarpanels. Auf knapp zwei Hektar rund um den Kran ist ein Freiluft-Labor entstanden. Dennoch ist das Areal gar nicht so leicht zu finden. Aus der Ferne ragt der Kran noch hervor, doch in der Nähe erweist er sich als Scheinriese. Ungefähr so wie Herr Tur Tur aus Michael Endes Geschichte, vor dem Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von Fernem erschrecken, doch der von Nahem niemanden überragt. Auf den Pfaden der Burgaue kann es gleichfalls passieren, dass man kurz vor dem Ziel den Kran im Auwald vor lauter Bäumen nicht sieht. In seine unmittelbare Umgebung fügt sich das Ungetüm aus Stahl ein, als würde es einfach dazugehören.

Von Mathias Wöbking