Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat in Sachsen am Wochenende weiter zugenommen - allerdings ist der tägliche Anstieg leicht zurückgegangen. Die Zahl der Patienten stieg am Sonntag um 116 Fälle. Die aktuellen Entwicklungen am heutigen Montag gibt es in unserem Liveticker.