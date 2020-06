Markkleeberg

Wie organisiere ich hygienisch korrekt ein Wirtschaftsforum in Corona-Zeiten? Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW), Regionalstelle Leipzig, hatte dafür am Dienstagabend ins Markkleeberger Atlanta-Hotel eingeladen. Thema: Kommt die regionale Wirtschaft aus dem Krisen-Modus? Angekündigt als Runder Tisch, wurde es dann doch eher mehr eine Klassenzimmer-Atmosphäre. In Zweier-Gruppen mit Abstand saßen Geschäftsführer, Wirtschaftsförderer, Landrat Henry Graichen ( CDU), Gemeinde-Vertreter und diskutierten zum Teil kontrovers 90 Minuten über Corona und die Folgen für die Region. Da es das erste Forum nach der Krise war, hatten sich 30 Teilnehmer live vor Ort angemeldet und sorgten für ein ausverkauftes „ Klassenzimmer“. Die Veranstaltung (moderiert von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer) wurde zudem noch per Chat an weitere 20 Teilnehmer übertragen, so war der Abend als Hybrid-Forum zugleich eine Premiere.

Fairgourmet-Chef Knaack : Umsatzsteuer länger senken

Erstes Diskussions-Thema: Das Konjunkturpakt der Bundesregierung. Vor allem die Umsatzsteuer-Senkung für die nächsten sechs Monate von 19 auf 16 Prozent stand im Fokus. „Das reicht nicht, wir brauchen die Senkung für die nächsten zwei Jahre“, forderte Detlef Knaack, Direktor des Leipziger Großgastronomen Fairgourmet. Knaack sprach zudem stellvertretend für die vielen Hoteliers und Gastronomen der Region, die unter der Krise besonders leiden. „Es wird schwer für uns, aus dem Tal herauszufinden.“ Ähnlich argumentierte Daniela Gerdes für den Tourismus-Technologiedienstleister „TraSo“. „Viele Reisebüros und Touristik-Anbieter werden die Krise nicht überleben“, sagte Gerdes mit Verweis auf Hotel-Schließungen und Reisestornos.

Umwelt-Unternehmer Födisch : Nur kleine Delle

Eher weniger sorgenvoll reagierte dagegen Holger Födisch, Sachsens Unternehmer des Jahres 2019 und Chef der gleichnamigen Umweltmesstechnik AG aus Markranstädt. „Wir hatten SARS, jetzt haben wir Corona und in den nächsten Jahren vielleicht Regina“, sagte Födisch mit eher ironischem Unterton und fügte an, dass man aus der für ihn kleinen Delle wirtschaftlich sicher schnell herauskommen werde. Man müsse eben nur die Ärmel richtig hochkrempeln. Ärmel hochkrempeln ja, aber die „kleine Delle“ sei doch sehr groß, war die Reaktion von vielen im Saal darauf. Nicht nur Landrat Henry Graichen ( CDU) und Michael Körner (Investregion Leipzig) sahen das anders als Födisch. Michael Nitsche vom E-Commerce-Anbieter „4Sellers“ machte aber klar, dass Corona eben auch eine Chance sei, alte und gewohnte Abläufe auf den Prüfstand zu stellen. Eine Ansage, die weitgehend im „ Klassenzimmer“ geteilt wurde. Einig waren sich zudem alle, dass das sächsische Krisenmanagement zumindest medizinisch sehr gut funktioniert habe. Christine Enenkel, sächsische DAK-Chefin, lobte zudem noch die Arbeit in den Kliniken der Region. „Sie haben alle sehr gut funktioniert“, sagte Enenkel. Mit Blick auf das bis Ende Juni noch ausstehende sächsische Konjunkturpaket, das Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) am Dienstag in Dresden angekündigt hatte, sammelten Kreisverbandschef Patrick Paul und Constanze Weiß vom gastgebenden BVMW die Forderungen des Abends ein. „Wir werden uns in Dresden damit einbringen“, kündigten sie an. Ihr Fazit des Abends: Premiere gelungen, das Hybrid-Forum zum Netzwerken für die regionale Wirtschaft soll weitergeführt werden.

Von André Böhmer