Die Petersstraße ist gerade recht leer. Schade, sonst würden noch viel mehr Passanten auf Janine Nebel und Daniel Salomon aufmerksam. Zwei ganz normale Leipziger, die dieser Tage einen großen Auftritt in Leipzigs bester Einkaufsmeile haben – als Postermotive in beleuchteten Vitrinen. „Ihnen gewidmet“ steht über den Plakaten – und das ist ganz wörtlich gemeint. Janine Nebel ist Pflegekraft an der operativen Intensivstation des Uniklinikums, Daniel Salomon ist Kundenbetreuer im Jobcenter und sitzt am Telefon der Sonderrufnummer. Beide begleiten Menschen durch die Wirren der Pandemie.

Die Ausstellungsmacher Katia Klose-Soltau und Arne Reimer in der Unteren Wandelhalle im Neuen Rathaus. Quelle: Dirk Knofe

Die Leipziger Fotoagentur Punctum hat während der Pandemie ein Herzensprojekt umgesetzt, für das es keinen bezahlten Auftrag gab: Helden der Corona-Krise aufspüren und in den Blick der Öffentlichkeit rücken. „Menschen aus Leipzig, die geholfen haben, die angespannte Situation zu bewältigen. Wir wollen zeigen, welche Gesichter dahinter stehen“, sagt Agenturleiterin Katia Klose-Soltau (49). Zusammen mit Fotograf Arne Reimer (48) holte sie bis September insgesamt 58 Personen vor die Kamera: Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei, Arbeitsagentur, Stadtverwaltung oder Sozialeinrichtungen. Ein ungewohntes Metier für HGB-Absolvent Reimer, der für Porträts prominenter Jazzmusiker 2017 den Musikpreis „Echo“ gewann.

Daniel Salomon vom Jobcenter gehört zu den Leipziger Corona-Helden. Ihnen ist eine Ausstellung im Neuen Rathaus gewidmet. Zwei Motive sind auf Werbetafeln in der City zu sehen – hier in der Petersstraße. Quelle: Dirk Knofe

Janine und Daniel, zwei der 58 Personen, sind am sichtbarsten, denn sie sind auf den City-Light-Postern in der Innenstadt zu sehen. Mehr Corona-Heldinnen und Helden gesellen sich in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses zu ihnen: Dort sind insgesamt 28 Porträts ausgestellt. Passenderweise genau im Wartebereich für das neu eröffnete Corona-Testzentrum, sodass man die Wartezeit mit einem Blick in die Ausstellung verkürzen kann. Alle 58 Pandemie-Akteure finden sich schließlich in der Broschüre zur Schau wieder.

Foto-Schau „IHNEN GEWIDMET – Leipzig im Kampf gegen Corona“ – vom 16. März bis 1. April 2021 in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses

Von Kerstin Decker