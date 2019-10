Leipzigs Architektur – in neuem Kalender in Szene gesetzt

Leipzig

Kinder mit Bauhelmen, Schaufel und Spielzeugbagger sitzen auf dem Schaufelradbagger im Bergbau-Technik-Park am Störmthaler See. Ein Paar im Folklore-Look steht vor dem künftigen Stadtarchiv auf der Alten Messe, das einst den Sowjetischen Pavillon beherbergte. Der Sowjetstern macht dies noch deutlich. Eine Tänzerin und zwei Tänzer im Schwanensee-Tutu lächeln vor Sesseln in der Oper. All diese Szenen wirken spielerisch und surreal engagiert. Sie sind allesamt faszinierend!

Architekturrreichtum der Stadt im Fokus

Fotokünstlerin Angela Liebich hat sich mit diesen fantasievoll inszenierten Fotos inmitten der städtischen Architektur eine riesige Fangemeinde erobert. Zum vierten Mal infolge rückt ihr Kunstkalender „Fantastisches Leipzig 2020“ den Architekturreichtum der Stadt in den Focus. Und der Kalender ist längst zum Sammlerobjekt geworden.

Dabei kann die Architektur-Geschichtenerzählerin aus dem Vollen schöpfen. Mit mehr als 15 000 Kulturdenkmälern ist Leipzig wohl Deutschlands Denkmalhauptstadt. Der quantitativ und qualitativ größte Reichtum an Bauten der Gründerzeit und des Jugendstils liegt begründet im erstaunlichen Wachstum der Stadt zwischen 1871 und 1914. Der damalige Baumboom ließ neben ausgedehnten Wohngebieten, Villenvierteln und Industriearealen auch eine völlig neue Infrastruktur entstehen: Verwaltungsgebäude, Banken, Krankenhäuser, Einkaufspassagen. „Die Architektur der Stadt beflügelt meine Fantasie immer wieder“, betont die Fotografin, die seit 1991 freischaffend arbeitet. 2017 gründete sie ihren eigenen Bildkunstverlag „edition liebich“, der den Kalender herausgibt. „Viele Menschen, die für unsere Region brennen, haben mich unterstützt. Deshalb konnte ich dieses neue Kapitel des langfristig konzipierten Kunstprojektes erfolgreich vollenden“, erzählt sie. Ohne all die engagierten Museumsmitarbeiter, Archivare, Hausbesitzer, Gebäudeverwalter, und nicht zuletzt die jungen künstlerischen Mitarbeiter, die Models und Statisten, wäre ein solches Projekt nicht denkbar.

Erstmals gibt es auch „Fantastisches Dresden “

Liebich hat einen Blick dafür, hinlänglich bekannte Bauwerke, die mit ihrem Detailreichtum manchmal im Verborgenen ruhen, in Szene zu setzen. So unterschiedlich die Baustile sind – vom neobarocken Schwung über die sachliche Formensprache des Bauhaus bis hin zur expressiven Linie dieses Jahrhunderts – so differenziert setzt sie ihre künstlerischen Mittel ein. In diesem Jahr hat sie übrigens ein zusätzliches Fotokunstprojekt realisiert: den Auftaktkalender „Fantastisches Dresden – Surreale Bildgeschichten aus der Landeshauptstadt und dem Elbland“. Dabei können die Betrachter viel lernen: Die Rückseiten der großformatigen Kalenderblätter (Höhe 68 cm, Breite 48 cm) bieten, kompetent und unterhaltsam, Wissenswertes über den jeweils vorgestellten Ort. Die Auflage ist wie immer auf 2000 Stück limitiert. Der Kalender kostet 34,90 Euro und ist in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich.

https://edition-liebich.com

Von Mathias Orbeck