Leipzig

Der Name „Woman to go“ ist wörtlich zu nehmen. Die Frauen, die auf den 300 in Ständern gezeigten Postkarten abgebildet sind, können gratis mitgenommen werden. Auf der Vorderseite der Karten ist immer das Porträt einer anonymen Frau abgebildet, die zwischen 1839, dem Beginn der Fotografie mit Daguerreotypien, und den 1920-er Jahren gelebt hat. Die niederländische Künstlerin Mathilde ter Heijne hat sie in Archiven aufgespürt, darunter auch im Leipziger Grassi-Museum für Völkerkunde am Johannisplatz.

Eine der Postkarten mit einer unbekannten Frau. Quelle: Mathilde ter Heijne

Wer die Texte auf der Rückseite liest, kommt ins Grübeln. Die dort verfassten Biografien passen nicht. Sie stammen von anderen Frauen, teilweise berühmten. Diese Menschen, deren Biografien in Vergessenheit geraten sind, lebten in einer Zeit, in der Frauen für ihr Wahlrecht, das Recht auf Eigentum oder eine politisch legitimierte Stimme kämpfen mussten. „Es ist eine künstlerische Arbeit, die sehr kritisch-reflexiv ist und sich mit unseren Sammlungen auseinandersetzt“, lobte Léontine Meijer-van Mensch, die Direktorin. „Wir wollen einen Dialog zwischen Kunstwerk und Besucher. Deshalb dürfen sie auch Karten mitnehmen und sich zuhause damit auseinandersetzen.“

Das Langzeitprojekt der Künstlerin ist ein veränderliches Archiv, welches auf die Leerstellen in den Archiven und gleichzeitig auf eine einseitige Geschichtsschreibung aufmerksam macht. Seit 2005 arbeitet sie daran, jenen Frauen eine Stimme zu geben. Gerade in der Kolonialzeit sind nicht Personen, sondern Menschentypen abgebildet worden. „Ich habe auch versucht, Biografien aus Leipzig und Dresden zu finden“, so Mathilde ter Heijne. Die sind in die Ständer mit den Postkarten hineingemischt, die immer wieder aufgefüllt werden. In einer Videoarbeit werden zudem historische Porträtfotografien und Videoaufnahmen von heute überlagert.

Die kleine Sonderschau ist 10 bis 18 Uhr (außer montags) geöffnet.

Von Mathias Orbeck