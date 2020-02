Was Leipziger zur geplanten Umbenennung der Arndtstraße wissen sollten

Leipzig

Seit 1870 heißt die frühere Alleestraße im Leipziger Süden Arndstraße – das soll sich jetzt ändern. Doch seit dem entsprechenden Stadtratsbeschluss zur Umbenennung in Hannah-Arendt-Straße gibt es Diskussionen. Eine Petition fordert den Erhalt des aktuellen Namens, auch in der LVZ debattieren die Leser. Die wichtigsten Fakten zur geplanten Umbenennung.

Wer war Ernst Moritz Arndt ?

Ernst Moritz Arndt wurde 1769 auf Rügen geboren. Er war Schriftsteller, Historiker und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Er gilt als nationalistisch und demokratisch, unter anderem verfasste er das politische Lied „Des Deutschen Vaterland“ vor der Völkerschlacht zu Leipzig. Die Nationalsozialisten verstanden ihn als einen Vordenker ihrer Ideologie.

Welche Kritik gibt es an Arndt ?

In Arndts Werken gibt es frankophobe, antisemitische und nationalistische Positionen. Unter anderem schrieb er, eine „zu häufige Mischung der Völker“ sei ein Verderben, Deutsche seien „nicht durch fremde Völker verbastardet“ worden. Außerdem rief er zum Hass gegen Franzosen auf und warnte vor dem Judentum, die Franzosen selbst bezeichnete Arndt auch als „Judenvolk“. Gleichzeitig wird Arndt als Demokrat und Gegner der Sklaverei sowie des Krieges gesehen. Befürworter meinen zudem, seine Aussagen müssten im zeitlichen Kontext betrachtet werden.

Welche Vorbilder gibt es für eine Umbenennung ?

Auch in anderen Städten gab es in der Vergangenheit Diskussionen um nach Arndt benannte Straßen und Einrichtungen. Unter anderem sprach sich der akademische Senat der seit 1933 Ernst Moritz Arndt Universität heißenden Hochschule in Greifswald 2017 mit einer Zweidrittelmehrheit für eine Umbenennung aus. Das Thema war seit 2009 diskutiert worden, es hatte zudem eine wissenschaftliche Anhörung gegeben. Zum 1. Juni 2018 wurde der Name schließlich geändert. Seitdem heißt die Hochschule Universität Greifswald – wie schon vor der Umbenennung im Jahr 1933. Denn erst während des Nationalsozialismus‘ erhielt die 1456 gegründete Hochschule den Namen ihres früheren Professors Arndt.

Wer ist die neue Namensgeberin Hannah Arendt ?

Hannah Arendt war eine jüdische deutsch-amerikanische Publizistin, die 1906 in Hannover geboren wurde. Während des Nationalsozialismus‘ wurde sie ausgebürgert, lebte zunächst im französischen Exil. Später nahm sie die US-Staatsbürgerschaft an. Bisher trägt keine Straße in der Südvorstadt den Namen einer Frau.

Ist die Umbenennung schon beschlossene Sache?

Der Stadtrat sprach sich in der Sitzung vom 23. Januar 2020 mit 31 Ja-, 28 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen für den Vorschlag von Thomas Kumbernuß (Die PARTEI) aus. Mit Bekanntmachung im Amtsblatt vom 15. Februar hat eine einmonatige Widerspruchsfrist begonnen. In dieser Zeit bleibt der Name Arndtstraße laut Stadt bestehen.

Was müssen Anwohner beachten?

Betroffen sind etwa 1700 Einwohner in 64 Hausnummern. Erst wenn die bekannt gemachte Entscheidung oder mögliche Widersprüche bestandskräftig beschieden sind und die Umbenennung rechtssicher vollzogen ist, können amtliche Dokumente geändert oder neu ausgestellt werden – und zwar kostenfrei. Die Verwaltung informiere dann automatisch Institutionen wie die Deutsche Post oder die Stadtwerke über den neuen Namen.

Wurden bereits Straßen in Leipzig umbenannt?

Im Jahr 2001 hatte es aufgrund von Eingemeindungen rund 390 Straßenumbenennungen in Leipzig gegeben. Damals mussten etwa 1800 Hausnummern angepasst werden. Zuvor waren seit 1990 bereits 192 Straßen neu benannt, auch aus politischen Motiven: Der Augustusplatz hieß bis Oktober 1990 Karl-Marx-Platz, die Könneritzstraße bis 1992 Maurice-Thorez-Straße – benannt nach dem französischen Politiker und Anführer der Arbeiterbewegung.

