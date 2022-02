Leipzig

Die sächsische Landesregierung untersucht eine neue Gebührenordnung für den Flughafen Leipzig/Halle. Kann sie für weniger Lärm insbesondere in der Nacht sorgen? Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Führen höhere Entgelte für Flieger zu weniger Lärm?

Zahlreiche Bürgerinitiativen sehen in den aus ihrer Sicht viel zu geringen Entgelten den Grund dafür, warum insbesondere in der Nacht so viel Fracht mit oft alten und lauten Maschinen geflogen wird. Eine Spreizung der Gebühren (deutlich höhere in der Nacht als am Tag) soll die Frachtairlines – so der Gedanke dahinter – dazu bringen, weniger nachts zu fliegen. Außer Nachtzuschlägen soll die von der Mitteldeutschen Flughafen AG erarbeitete Entgeltordnung auch „gewichts-, lärm- und emissionsabhängige Komponenten“ enthalten, wie ein Sprecher der Holding sagt. Mit modernen Frachtfliegern lässt sich so Geld sparen. Den Logistikdienstleister DHL, der vorwiegend nachts fliegt, könnte dies anspornen, seine Flotte weiter zu modernisieren.

Wie hoch sind die Landeentgelte an anderen Flughäfen?

Laut der Linksfraktion im Landtag sind für Start und Landung eines Airbus A300-600 am Leipziger Airport rund 2000 Euro Gebühren fällig. Am Flughafen Köln/Bonn sind es mehr als 3500 Euro. Hinzu kommen, so der Verkehrsexperte Marco Böhme, der sich auf Zahlen des Kölner Flughafens beruft, Extrakosten für die Fracht. „Voll beladen sind 7000 Euro möglich“, sagt der Linken-Politiker. Matthias Zimmermann von der Bürgerinitiative „Gegen Fluglärm“ hat Preise für die lauteste Maschine, die Antonow An-124, parat. „In Leipzig kosten Landung und Start am Tag zusammen 3100 Euro. In Frankfurt am Main kostet alleine das Lärmentgelt am Tag für Landung und Start zusammen 47.525 Euro.“ Innerhalb der sächsischen Landesregierung gilt auch die Boeing 747-400 zu den lautesten Maschinen, die Leipzig/Halle anfliegen.

Laut Untersuchungen von Zimmermann sind Maschinen vom Typ An-124 im vergangenen Jahr 577 Mal in Schkeuditz gelandet und gestartet. Rund 50 Prozent aller Maschinen, die nachts fliegen, gehörten der Flugzeugklasse H („Heavy“) – besonders schwer und laut – an. „Deshalb unsere Forderung nach einer Spreizung zwischen Tag und Nacht und insbesondere nochmals höchste Entgelte für die Kernnacht (0 bis 5 Uhr) wie in Frankfurt am Main.“

Was verspricht sich die Stadt Leipzig als größter Nachbar davon?

„Wir werden in einer globalisierten Welt Flugverkehr weiter brauchen“, sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) auf Nachfrage der LVZ. „Aber der Flugverkehr muss leiser, im Antrieb sparsamer und CO2-reduzierter werden und mehr Rücksicht nehmen auf Menschen und Klima. Nach Lärm gestaffelte Landegebühren könnten ein gutes Mittel sein, den Flugverkehr und seine Belastungen für die Anwohner zu steuern“, so Jung, der Mitglied der Fluglärmkommission ist, das Gremium aber verlassen will.

Die Opposition hat eine Erhöhung gefordert – ist sie zufrieden?

„Noch im letzten Jahr war der von uns dazu im Landtag gestellte Antrag abgelehnt worden“, sagt Verkehrsexperte Böhme von der Linksfraktion „Dass die Regierung nun trotzdem handelt, sehen wir als Erfolg an.“ Die Linken fordern, die Gebühren und Entgelte am Flughafen Leipzig/Halle deutlich anzuheben und dabei insbesondere Emissionsentgelte für Stickoxidemissionen sowie nach Tag und Nacht zu unterscheidende Lärmzuschläge zu erheben, damit es unattraktiv wird, in der Nacht mit sehr lauten Maschinen zu fliegen. Die Gelder sollten sich an der Gebühren- und Entgeltordnung der Flughafen Köln/Bonn GmbH orientieren.

Eine Erhöhung sei auch im Sinne des Steuerzahlers, so Böhme. „Der Flughafen schreibt seit Jahren rote Zahlen, nicht nur deswegen ist es überfällig – wie an allen anderen Flughäfen auch – marktübliche Preise zu verlangen. Es kann nicht sein, dass wir in Sachsen unsere Dienstleistungen immer nur zu Ramschpreisen anbieten – und das sogar nachts – zum Nachteil der Anwohner.“

Welche Verluste fährt der Flughafen ein?

Laut Linkspartei sind seit dem Jahr 2000 rund 800 Millionen Euro an Verlusten aufgelaufen. Das ginge aus Antworten auf Fragen aus dem Finanzministerium hervor. Beim Flughafen widerspricht man. „Vor Corona haben die Flughäfen operativ schwarze Zahlen geschrieben“, so ein Sprecher. Es habe jährliche Fehlbeträge gegeben. Diese resultierten maßgeblich aus Abschreibungen auf die enormen Investitionen insbesondere in den Bau der Start- und Landebahnen und Terminals. Man sei nicht von Zuschüssen abhängig gewesen. Aktuell will der Flughafen rund 300 Millionen Euro in die Erweiterung der Stellplätze – von aktuell 60 auf über 90 – für DHL investieren. Das würde zu einer deutlichen Zunahme von Starts und Landungen führen. Das Planfeststellungsverfahren dazu läuft.

Wie hat sich der Flugverkehr am Airport Leipzig/Halle entwickelt?

Der Frachtflugverkehr nimmt seit Jahren spürbar zu. Gab es im Jahr 2011 knapp 64.100 Starts und Landungen, waren es 2019 schon 79.000. Der Großteil davon – 46.491 Starts und Landungen – geht auf Fracht- und Postflüge zurück, die überwiegend nachts stattfinden. Corona und die Reisebeschränkungen haben in den vergangenen zwei Jahren den Passagierverkehr stark eingedämmt, den Frachtumschlag hingegen beflügelt. Er stieg 2021 um 15 Prozent von rund 1,3 auf fast 1,6 Millionen Tonnen. Damit wurde ein neuer Höchstwert erreicht, wie der Flughafen mitteilt.

Besonders deutlich nahm das Wachstum im vierten Quartal zu. In den Monaten Oktober, November und Dezember erzielte das Aufkommen jeweils neue Rekordwerte. Im Dezember wurden 149.123 Tonnen umgeschlagen, das entspricht einem Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Das Management am Flughafen rechnet damit, dass sich auch in diesem Jahr das Wachstum fortsetzt. Im Januar lag das Aufkommen 6,2 Prozent über dem Vorjahreswert.

Zieht sich DHL bei fehlenden Expansionsmöglichkeiten zurück?

Das Management am Flughafen Leipzig/Halle ist zuversichtlich, dass der Ausbau für den DHL-Frachtbereich genehmigt wird. Wie Peter Richter von der Interessengemeinschaft Nachtflugverbot sagt, haben Flughafenverantwortliche auf Veranstaltung mit Anrainern mehrfach die „rote Karte DHL“ gezogen. „Sprich, sie haben davor gewarnt, dass sich DHL ohne Expansionsmöglichkeiten nach Alternativen umsehen wird.“ Wie realistisch ein Wegzug ist, dazu will man sich bei DHL nicht äußern.

An einer Lärmminderung über höhere Entgelte führt kein Weg vorbei, sagt Richter weiter. Zudem sollten die Ausbaupläne „beerdigt“ werden. Die aktuell „bis zu 170 nächtlichen Starts- und Landungen mit Lärmpegeln über 80 Dezibel“ gefährdeten bereits jetzt schon die Gesundheit aller im Umfeld des Flughafens. Mit Verweis auf die Arbeitsplätze am Flughafen sei das nicht zu rechtfertigen.

Wie viele Beschäftigte hat DHL am Flughafen?

2008 hat die Tochter der Deutschen Post ihr weltweit größtes Fracht-Drehkreuz am Flughafen in Schkeuditz in Betrieb genommen. Hier werden Waren aus aller Welt umgeschlagen und zu Zielen rund um den Globus geflogen. DHL Express gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region Leipzig und in ganz Sachsen. Das Unternehmen ist rasant gewachsen. Arbeiteten 2014 noch 2400 Beschäftigte am Hub, sind es heute rund 6000. Bei Speditionen, Logistikunternehmen, Fracht-Airlines und in der Abfertigung sind heute am Flughafen insgesamt 9600 Personen tätig – 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Wer hat die neue Entgeltordnung erarbeitet?

Sie stammt aus der Feder der Mitteldeutschen Flughafen AG, die Holding der beiden Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Die Entgeltordnung muss durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr genehmigt werden. Dieses Verfahren sei noch nicht abgeschlossen.

Von Andreas Dunte