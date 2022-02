Fragende Gesichter an den Gleisen: Die Folgen des Sturmtiefs "Zeynep" in Leipzig

Leipzig

Matilda ist unzufrieden. So hat sie sich die Winterferien nicht vorgestellt: gestrandet am Leipziger Hauptbahnhof. „Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat.“ Ihr Vater zuckt mit den Schultern. Samstagmorgen um 8 Uhr ist René Glier mit seiner achtjährigen Tochter in Chemnitz mit dem Ziel aufgebrochen, eine Woche lang Freunde in Kiel zu besuchen. „Haben Sie keine Nachrichten gehört?“, entgegnet eine Helferin der Deutschen Bahn, als er wissen möchte, ob er dort heute noch hinkomme. „Fahren Sie lieber zurück nach Chemnitz und versuchen es morgen erneut.“

Fragende Gesichter an den Gleisen – doch davon abgesehen wirkte sich das Sturmtief „Zeynep“, das in der Nacht von Freitag auf Samstag vor allem über Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen fegte, in Leipzig kaum aus. Von 19 Sturmeinsätzen berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig tags darauf. Keine Verletzten – aber Bäume waren umgefallen, Verkehrszeichen verweht, Dachziegel hatten sich gelockert.

Straße gesperrt: Das Sturmtief „Zeynep“ wehte Freitagnacht in Connewitz Teile des alten Kamins eines Mehrfamilienhauses aufs Pflaster. Quelle: Dirk Knofe

In Connewitz wehte der Wind Teile des alten Schornsteins eines Mehrfamilienhauses auf die Zwenkauer Straße. Die Feuerwehr twitterte am Samstagvormittag: „In Leipzig blieben die Auswirkungen von Zeynep zum Glück überschaubar.“ Als zwei Nächte zuvor „Ylenia“ tobte, registrierte die Leipziger Polizei fast doppelt so viele Einsätze: 35.

Dabei bliesen beide Sturmtiefs in Mitteldeutschland mit ähnlicher Intensität durch die Messgeräte des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nach Geschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde zwei Nächte zuvor hinterließ „Zeynep“ am Freitag um 22.20 Uhr an der Messstation am Flughafen Leipzig/Halle einen Höchstwert von genau 101 km/h – Windstärke 10. Beim DWD in Leipzig-Holzhausen war das Maximum bereits eine knappe Stunde früher bei 79 Stundenkilometern erreicht. Innerhalb von Sachsen stürmten die Orkanböen Freitagnacht in Chemnitz am heftigsten: 116 km/h.

Den Sturm verschlafen

Die Chemnitzer René Glier und Tochter Matilda verschlafen den Sturm aber und lassen sich vom Wind am nächsten Morgen nicht abschrecken: Sie brechen Richtung Kiel auf, doch die Reise endet in der Schlange am Informationsschalter des Leipziger Hauptbahnhofs. „Sie schaffen es heute bis Berlin oder Hannover“, hören sie. „Aber nicht weiter.“

Zwar behauptet die Fahrplan-App zunächst, dass einige Verbindungen bis Hamburg und sogar Kiel reichen. Doch dann, kurz vor 11 Uhr, stellt die Bahn auf ihrer Internetseite klar: „Es verkehren keine Fernverkehrszüge nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin bis mindestens 18 Uhr.“ René Glier nimmt es locker: „Ich bin in der Automobilbranche“, witzelt der 44-Jährige. „Da will ich ein einziges Mal mit der Konkurrenz fahren – und dann das.“

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“: Simon Schüler, Marco Hammelmann und Angelino Zon (von links) sind Fans des Basketball-Bundesligisten Crailsheim Merlins. Nach anderthalb ungeplanter Stunden Wartezeit am Leipziger Hauptbahnhof werden sie es noch rechtzeitig zum Pokal-Halbfinalspiel ihrer Mannschaft schaffen. Quelle: Dirk Knofe

Ein paar Meter weiter tönen hingegen Jubelschreie durch die Bahnhofshalle. Eine Gruppe von Fans der Crailsheim Merlins haben gerade erfahren, dass sie doch noch rechtzeitig zur Basketball-Pokal-Endrunde in Berlin sind. Eine gute Stunde später als geplant, aber rechtzeitig vor dem Anpfiff. „Wir stehen zum ersten Mal im Halbfinale“, sagt Simon Schüler, einer von ihnen. „Das zu verpassen, wäre ein Jammer.“ Matilda und Papa kehren dagegen um. Immerhin macht die Bahn-Helferin ihnen Mut: „Am Sonntag werden alle Züge wieder fahren, wenn auch vielleicht mit Verspätung“, verspricht sie.

Es gilt, die Lücke zu nutzen: Das nächste Sturmtief braut sich bereits über Island zusammen, kündigt DWD-Meteorologe Peter Zedler an. „Antonia“ wird mit einer Kaltfront aus Regen und Sturm in der Nacht von Sonntag auf Montag auch in Sachsen erwartet.

Von Mathias Wöbking