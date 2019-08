Leipzig

Das größte Leipziger Stadtteilfest zog erneut Zehntausende Besucher in den Westen der Stadt. Auch in diesem Jahr hatten die Organisatoren neben Profi-Künstlern zahlreiche Grünauer Akteure mit ins Boot geholt: Vereine, Bildungseinrichtungen, Parteien, aber auch Wohnungsbaugesellschaften waren mit von der Partie.

Zur Galerie Groß und Klein haben am Wochenende das Schönauer Parkfest gefeiert, den Höhepunkt des Grünauer Kultursommers 2019.

Jede Menge guter Bands

Beat im Park? Bitte sehr! Die Band The But orientiert sich zwar an die englischen Beat-Gruppen der späten 1960er-Jahre, die drei Leipziger Musiker spielen aber viel verhaltener, lassen den Hörern mehr Raum für eigene Fantasie-Reisen. Kammerbeat – ein schöner musikalischer Auftakt. Facettenreich ging es am Sonnabend auf der Parkbühne weiter. Der Grünauer Sänger Frank Vonthal begeisterte die Fest-Besucher ebenso wie die Gruppe Little Gypsy oder die Leipziger Coverband Abacab. Vorfreude herrschte in den Gäste-Reihen besonders auf einen: Frank Schöbel. Der Stern am DDR-Schlagerhimmel krönte das Parkfest am Sonntagnachmittag mit seinen mitreißenden Liedern und seine herzliche Art. Die Masse Mensch tobte.

Beliebte lokale Laienkünstler

Doch was wäre das Schönauer Parkfest ohne die beliebten lokalen Laienkünstler? Nur halb so mitreißend. Also Bühne frei für den Kultur- und Faschingsverein Seebenisch. Die Markranstädter sind nicht nur in Sachen Karneval ganz groß, die Mädchen tanzen auch quer durch die Musikstile. Was fehlt? „Ein paar Jungs.“ Gewohnt viele Zuschauer zog auch der 1. Karnevalsverein CC-AS von 1981 an.

Fliegender Wechsel für Damen-Trio

Orientalisch ging es mit den „Sultaninen“ weiter. Das bedeutete: Fliegender Wechsel für Evelin Müller, Karin Färber und Ingrid Kühlen. Die drei legten quasi eine tänzerische Pause ein, um gleich darauf wieder per Kartoffeldruck Beutel zu schmücken. Ein Mitmachangebot für jede Altersgruppe. Oder doch lieber Klöppeln mit Gudrun Müller oder Hanne Klug? Kreuzen und drehen – ganz schön fingerfertig, diese Klöppelkünstlerinnen, die sich regelmäßig im Komm-Haus treffen. Naturgemäß härter geht es bei Thomas Ogorzelsky und Christoph Salzmann zu, die Karate demonstrierten.

Streben in die Höhe

Das Schönauer Parkfest hält stets zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche bereit: Victoria (5), Mona (10) und Henry (5) konnten sich auf der Hüpfburg nicht nur austoben, sondern an der schwankenden Strickleiter auch ihren Gleichgewichtssinn trainieren. Koordination und Geschick kamen an der vier Meter hohen Kletterwand, mit dem der Mockauer Kletterturm aufwartete, noch dazu. Hoch hinaus wollte auch Adrian – beim Springen auf dem Trampolin-Bungee. Das Schönauer Parkfest – ein Fest für den Nachwuchs.

Bekenntnis zu Grünau

Ein Ort zum Wohlfühlen ist Grünau nicht nur während des alljährlichen Kultursommers: „Bei uns kannst du die Kinder noch rauslassen“, findet Christa Vogelsang. „Es gibt verkehrssichere Straßen und die Schulen und Kitas sind per Fuß zu erreichen. Ich habe den Park und den Kulkwitzer See in der Nähe. Zum Einkaufen, zum Arzt und zur S-Bahn ist es auch nicht weit. Und: Es gibt bezahlbare Wohnungen. Von hier wegziehen? Niemals!“, sagt die bekennende Grünauerin.

Von Ingrid Hildebrandt