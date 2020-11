Leipzig

Frank Tornau ist zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Leipziger Stadtwerke gewählt worden. Die Wahl hat bereits am 26. Novermber stattgefunden, wie die Stadtwerke am Montag mitteilten. Tornau übernimmt das Amt am 1. Januar 2021 und löst Uwe Albrecht ab, der in den Ruhestand geht.

Tornau ist gebürtiger Leipziger, Jahrgang 1975, Diplom-Wirtschafts-Ingenieur und Unternehmer. 2015 bis 2019 war er Aufsichtsrat der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, seit letztem Jahr auch im Aufsichtsrat der Leipziger Messe. Der Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke, Karsten Rogall, begrüßte die Wahl Tornaus: Durch seine unternehmerische Weitsicht habe dieser schon viele Themen positiv beeinflusst.

Von liko