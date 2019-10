Leipzig

Die Linken-Politikerin Franziska Riekewald will neue Oberbürgermeisterin von Leipzig werden. Das bestätigte sie am Freitag der gegenüber LVZ.de. Der Vorstand des Stadtverbandes habe sich am Dienstagabend „nach ausführlicher Erörterung einstimmig“ für sie als OBM-Kandidatin der Linken ausgesprochen. „Ich freue mich über dieses einmütige Votum“, ließ sie sich in einem ersten Statement zitieren. Als erster hatte am Freitag der Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann Riekewalds Kandidatur öffentlich gemacht.

Sie tritt damit vermutlich im kommenden Februar unter anderem gegen den derzeitigen OBM Burkhard Jung an. Vorher muss die Mitgliederversammlung die Kandidatur allerdings noch absegnen, die Partei trifft sich dafür am 9. November im Felsenkeller. Riekewald ist derzeit Stadträtin.

Riekewald hofft auf Unterstützung

Sie stehe für „den überfälligen Generationswechsel an der Stadtspitze“ und bringe „eine weibliche Note“ in das OBM-Amt ein, sagte sie. Als verkehrspolitische Sprecherin habe sie sich „weit über den Stadtrat hinaus hohes Ansehen auf einem zunehmend strategischen Kerngebiet der Leipziger Kommunalpolitik erarbeitet“.

Als Leipziger Oberbürgermeisterin werde sie „als starke Teamplayerin agieren und den sozialen Belangen der Stadtentwicklung große Aufmerksamkeit widmen“. Riekewald hoffe im Wahlkampf auf die Unterstützung des gesamten Stadtverbandes.

Jung , Gemkow und Krefft im Rennen

Die Linken-Politikerin muss bei der Wahl am 2. Februar gegen den bisherigen Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) antreten. Weitere Kandidaten sind Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) und Katharina Krefft (Grüne), die ebenfalls im Leipziger Stadtrat sitzt.

