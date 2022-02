„Vielleicht komme ich nicht mehr zurück“

Kiew/Leipzig

Im Norden von Kiew schaltet eine 43-jährige Frau die Kamera ihres Handys ein, damit man ihn sie am anderen Ende der Verbindung sehen kann, sie zündet sich eine Zigarette an. „Ich habe vielleicht zwei, drei Stunden geschlafen“, sagt Alina Artamina.

Wie soll man auch schlafen, wenn russische Helikopter über dem Schlafzimmerfenster kreisen? Es ist Freitag, ein Tag nach Kriegsbeginn. „Wenn sie eine Bombe abwerfen, ist es vorbei“, sagt Artamina. „Aber ich will mein Kind noch sehen.“

Artamina ist in der Ukraine geboren, aber seit mehr als zehn Jahren lebt sie in Leipzig. Sie arbeitet in der Personalabteilung eines Unternehmens in der Südvorstadt. Und sie hat Familie, einen Mann und einen fünfjährigen Sohn in Grimma. Als sich im Januar ihre Mutter, die in einem Hochhaus in Kiew lebt, einen Wirbel bricht, fliegt sie hin. Die Mutter kam in ein Militärkrankenhaus, das aber geräumt werden soll: Im Falle eines Krieges sollen hier verwundete Soldaten behandelt werden.

Mitten im Kriegsgebiet macht sie einen Witz

Dann kommt der Krieg. Am Donnerstagmorgen lässt Putin mehrere ukrainische Städte angreifen. Das wichtigste Ziel: Kiew. Flüge gibt es inzwischen keine mehr, die Straßen sind verstopft und außerdem zu gefährlich. Und wie soll sie die Mutter mitnehmen? Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, half der Nachbar, sie in den zweiten Stock zu tragen. Aber nun kommt die Mutter nicht mehr raus, denn der Nachbar ist weg, geflohen. So wie alle anderen. „Das Hochhaus“, sagt Artamina und schwenkt die Kamera auf das Haus, „es ist fast leer.“

Dann filmt sie die Straße, ihr Gesicht, die blonden, zerzausten Haare, dann wieder die fast menschenleere Straße. Das Bild wackelt im Rhythmus ihrer Schritte, sie läuft schnell. Es ist leise, nur manchmal fährt ein Auto vorbei. Artamina erzählt, dass sie eine Apotheke sucht. Sie braucht Windeln und Antibiotika für ihre Mutter. Plötzlich faucht sie eine Frau von der Seite an. „Vielleicht dachte sie, ich sei eine russische Spionin“, sagt Artamina. Sie lacht.

Wenige Kilometer entfernt stehen russische Panzer, liefern sich erbitterte, blutige Gefechte, Kiew soll fallen. Aber hier steht Alina Artamina, die mit ihrer Mutter in einem Hochhaus im Kriegsgebiet festsitzt und macht einen Witz.

Wer will, bekommt eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt

Dann, Explosionen. „Haben Sie das gehört?“ Artamina bleibt stehen. Sie hebt eine Hand und verdreht die Augen, als könnte sie so besser hören. „Das war schon sehr nah, kurz vor der Stadt.“ 2014, als auf dem Maidan Hunderttausende demonstrieren und Hunderte sterben, ist Artamina in Leipzig. Ihre Landsleute protestieren gegen Putin, für die EU. Sie fühlt sich hilflos, will etwas tun. Also gründet sie einen Verein, der Spenden sammelt, den „Europa Maidan Leipzig“. Den Verein gibt es immer noch. Er organisiert Gebete, Vorträge, Diskussionen über die Ukraine.

Aber jetzt, genau acht Jahre später, ist Artamina mittendrin. Sie dreht ihre Handykamera leicht ein. Ein kleiner Trupp Soldaten läuft an ihr vorbei. Soldaten? „Sehen Sie das?“, sagt sie. „Das sind Zivilisten, die haben sich da gerade jeder eine Kalaschnikow geholt.“ Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angeboten, dass jeder, der sein Land verteidigen will, eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt. Andere tragen Sandsäcke auf die Straßen, um die Panzer abzuhalten.

Artamina läuft an einem Auto vorbei, das kein Auto mehr ist, es ist plattgewalzt. Ein russischer Panzer hat es überfahren, einfach so, weil es während der Sperrstunde unterwegs war. Im Internet gibt es Videos davon. Wie durch ein Wunder überlebte der Fahrer. Und die russische Spezialeinheit, die ukrainische Tarnkleidung trug wurde wenig später identifiziert und getötet.

„Unsere starken Männer sind alle an der Front“

So wurde das Auto zum Symbol für den ruchlosen Einmarsch der Russen – und für die Unbeugsamkeit der Menschen in der Ukraine.

Wie lange werden die Ukrainer durchhalten? „Wir sind ein friedliches, aber auch ein stolzes Volk“, sagt Artamina. „Wenn uns jemand angreift, werden wir kämpfen – bis zum letzten Blutstropfen.“ Sie fordert, dass Deutschland Waffen liefert. Dass die Nato den Luftraum schließt. „Wenn die Russen nicht mehr reinfliegen, dann machen unsere Jungs das“, sagt sie. „Die kämpfen wie die Löwen.“

Endlich hat Artamina eine Apotheke gefunden. Windeln, Medikamente und einiges mehr kosten 100 Euro. Eine ukrainische Monatsrente. In einem Supermarkt kauft sie acht Liter Wasser, gefrorene Ravioli, ein paar Konserven, Knäckebrot. Brot gibt es nicht mehr. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko hat die Bevölkerung aufgefordert, Vorräte anzulegen. „Ich bräuchte einen starken Mann, um das alles hoch zu schleppen“, sagt Artamina. „Aber unsere starken Männer sind alle an der Front.“

„Vielleicht komme ich nicht mehr zurück“

Dann wieder Explosionen. Viele Ukrainer, die keinen Keller haben, verstecken sich bei Fliegerbombenalarm in den U-Bahnstationen. Artamina bleibt in der Wohnung bei ihrer Mutter. Was, wenn die Russen vorrücken? „Ich mache Home Office, das lenkt mich ab“, sagt sie. Nein, wenn sie immer weiter vorrücken. Wenn Kiew fällt?

Artamina läuft, ihre Schritte werden zackiger. Viele aus Leipzig fragen sich, wie sie wieder zu ihnen kommen wird. Aber der Flughafen ist gesperrt. Der Landweg ist Kriegsgebiet, fast ausgeschlossen. Ihr Sohn, erzählt sie, soll heute Abend erfahren, warum Mama schon so lange weg ist. „Vielleicht“, sagt Artamina, „komme ich nicht mehr zurück.“

Von Josa Mania-Schlegel